Descartan fraude en recolección de firmas

Los aspirantes independientes a la Presidencia de la República se deslindaron de las anomalías detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la recabación de firmas.El Gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, atribuyó a algunos auxiliares, que no conoce, hacer mal uso de la aplicación.“Hay gente que se inscribe como gestor y nosotros lo pusimos en la web, entonces no conocemos a muchas personas que se inscribieron y esas personas están haciendo mal uso de la propia aplicación”, aseveró.“Están metiendo firmas duplicadas o fotos de credenciales de elector, o agarran un padrón y lo meten y eso es malo, no está bien”.El Mandatario manifestó su confianza en el órgano electoral por mantener un control de las firmas.“Qué bueno que el INE nos está desechando esas que no son auténticas y eso nos permite ir por más firmas”, añadió.El periodista Pedro Ferriz de Con dijo que advirtió el tráfico de firmas desde el inicio.“Con la compra de firmas, el proceso independiente ahora carece de certeza”, tuiteó.El senador con licencia, Armando Ríos Piter, aseguró no temer a la verificación de las rúbricas.“Celebro que el @INEMexico esté realizando la revisión de firmas, que esté atento y que supervise el esfuerzo alrededor de las recolección. Celebro que haya transparencia”, publicó en su cuenta de Twitter.Margarita Zavala se mostró despreocupada por las anomalías detectadas por el INE en las firmas que recabaron los aspirantes independientes a una diputación federal.“No sentí una descalificación, sino la revisión de un proceso, voy a estar pendiente para ello”, respondió a medios locales en Tabasco.“Sí estamos pendientes de lo que ha dicho el INE respecto a la última revisión de los diputados”.