Publicidad "Yunes no tiene nivel (para debatir), y además tengo mis preocupaciones, porque tengo aquí mi carterita y no la quiero perder", bromeó.

En Veracruz, dónde se padece de pobreza, nepotismo, corrupcion, violencia y otras calamidades, es realmente una esperanza la precandidatura de Cuitláhuac García al gobierno del estado. pic.twitter.com/xvxFCrAvA1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 12, 2018



"Los que querían ver pleito o debate, les digo amor y paz. No voy a caer en ninguna provocación, no voy a buscar enfrentamientos, este es un movimiento pacífico y vamos muy bien en Veracruz y en el país. Entiendo que estén con ganas de pelear, que estén nerviosos, pero pues no es culpa mía, vamos nosotros a actuar de forma responsable".



"Además es mi estado, soy veracruzano, mi padre nació en Veracruz y mi madre en Tabasco. Les digo, aquí que no nos escuchan, va a haber un presidente choco jarocho", afirmó.



"Debería de actuar el INE, pero es pedirle mucho al INE, pues se hacen de la vista gorda", dijo.

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT),, a quien tachó de no tener nivel para debatir.En un evento de precampaña, en la plaza principal de Álamo,para debatir en esa localidad veracruzana, ya que el mandatario tendría un evento más tarde.Reiteró que en el caso de Veracruz,Y públicamente pidió a Yunes que recapacite, que no se enoje, "no es para tanto, es ejercer mi derecho a criticar y disentir".López Obrador pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que actúe en el caso de la intervención del mandatario veracruzano en el proceso electoral.López Obrador continuó hoy con su gira normal por otros municipios de Veracruz.