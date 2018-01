Especulan encuentro de Trump con sexoservidora

Publicidad



"Ustedes han intentando alimentar esta falsa narrativa sobre él; una narrativa que ha sido constantemente negada por todas las partes al menos desde 2011", señaló el abogado al medio.

Un abogado de Donald Trump arregló un pago pora unaa cambio de, de acuerdo con un reportaje del diario The Wall Street Journal (WSJ) Gente cercana al acuerdo dijo al diario que Michael Cohen, abogado de la Organización Trump por cerca de una década, arregló el pago para la actrizen, poco antes de la elección presidencial.Clifford ha contado en privado que tuvo uncon Trump. Trump se casó con Melania Trump en 2005.En este caso, señala el diario, no hay acusaciones de interacciones no consensuales.En un comunicado, Cohen dijo que el Presidente Trump negaba cualquier encuentro con la actriz.Anteriormente, el WSJ había reportado que Clifford estuvo en pláticas con la cadena ABC para hablar sobre Trump en el programa Good Morning America antes de la elección, pero no se llevó a cabo.