Corredor Industrial

Logramos una vez más llegar al viernes y cerramos semana con la siguiente pregunta: ¿Qué negocio pondría si tiene un espacio de 2 mil 800 metros en el bulevar Adolfo López Mateos, en la zona hotelera de León, Guanajuato?Quizá un importante porcentaje pensó en un restaurante, en particular un Sanborns... pero, qué hay si le decimos que justamente en ese espacio desde hace 28 años ya existe uno y en marzo terminará su ciclo para ser parte del Centro Comercial Altacia. ¿Qué otra opción viene a su mente?El empresario Antonio Lomelín, perteneciente a la camada de industriales impulsores del desarrollo de la Ciudad, es el propietario del terreno y el mismo que llegó a un acuerdo para que Sanborns no terminara su ciclo, al menos al comienzo del año y su servicio siga en la esquina de la calle Mérida hasta marzo.Parece ser que una vez que llegue el primer trimestre del año no habrá qué o quién cambie la decisión; a menos de que la gente de Canaco Servytur León al frente de Gabino Fernández, convenzan a don Carlos Slim reconsiderar no cerrar, y es que más que pensar en que tenga que desaparecer una ubicación para abrir otra, están convencidos de que la Ciudad tiene el suficiente mercado para que existan 3 unidades.Varios de sus socios coinciden en que el lugar es toda una tradición y debería permanecer. ¿Cuántos de nosotros no hemos acudido por el libro, la revista o a tomar el café?Su intención es que no termine el terreno siendo usado por un negocio que rompa con la imagen que se mantiene desde hace más de 20 años en la esquina del eje principal de León.Para desarrollar una nueva generación de Mipymes exportadoras en Guanajuato que envíen productos innovadores o con uso de tecnología para llegar a mercados de alto valor agregado es necesario que expertos inserten el chip en el empresario.¿Cómo lograrlo? Esa es la pregunta que se hizo el equipo de la Cofoce, dirigida por Luis Rojas Ávila al término del pasado Foro Go de octubre, y de esta forma es que surge su nuevo as bajo la manga: Célula de Digitalización.Una plataforma donde expertos como Tony Chacon, el hombre detrás de la exitosa estrategia de lentes Hawckers y Gonzalo Alonso, primer director de Google en México y Latinoamérica, componen el equipo de expertos.Para el arranque del nuevo ecosistema de Mipymes ya está trazada una ruta crítica en donde participarán de 7 a 9 empresas como prueba piloto que entre este mes y el siguiente trabajarán en la creación de un modelo de negocio; de marzo a junio van a entrar a capacitación y aceleración de la idea; para julio está programada la generación de modelos de negocio; y en agosto será la presentación oficial de los logros dentro del Foro Go 2.0, con la finalidad de que se comience a permear la cultura digital a un mayor número de jugadores de los sectores productivos preponderantes en el Estado.En la célula de digitalización están inmersas también la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guillermo Romero Pacheco, el Instituto Estatal de Capacitación de Juan Carlos Guerra y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior de Arturo Lara.El próximo martes comienza la edición 68 de Intermoda en Guadalajara, donde se espera la participación de 25 empresas guanajuatenses de los sectores textil, calzado y marroquinería.Y hablando del evento que desde hace 34 años se realiza, para esta edición estrenará presidente, su nombre es Cuauhtémoc Rivas, quien estará al frente durante los próximos dos años y que entre las novedades que en la primera de dos ediciones a realizarse en este año se contempla, está la participación de diseñadores de Colombia, Milán, Berlín, Nueva York y París, los cuales orquestarán las 25 pasarelas durante los tres días del evento.Intermoda tendrá una oferta de 50 stands más que la edición pasada para dar un total de mil 550, y más de mil marcas en los 40 mil metros de la Expo que espera a 25 mil visitantes y compradores.El Consejo de Promoción Turística de México reporta que el evento de moda permite a Jalisco una derrama económica anual de 204 millones de pesos.El año pasado, la Cámara de la industria del Vestido registró la suma de 16 mil 300 personas que se integraron al sector en Jalisco, industria que tuvo exportaciones por 210 millones de dólares y a nivel nacional por 3 mil 800 millones de dólares.