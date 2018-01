Se impacta camioneta contra tráiler

Publicidad

Unse registró la tarde de ayer en San Francisco del Rincón al impactarse unaLosocurrieron sobre el Libramiento Sur, casi esquina con la calle Campeche, a unos metros de una gasolinera.A pesar de lo aparatoso del percance no hubo personasMinutos antes de las 6:00 de la tarde de ayer, se registró el accidente en el que estuvieron involucrados un tractocamión, con placas de circulación 08-AE-7E, mismo que era conducido por Víctor “N”, de 19 años, quien circulaba con dirección a la ciudad de León.Mientras que la camioneta, unatipo estaquita blanca, cuyo conductor al parecer perdió el control, identificado comoAbraham “N”, de 23 años, quien mencionó que no pudo controlar el volante.Los testigos señalaron que de no ser por la maniobra del operador del tráiler, el choque pudo ser trágico.El conductor del tráiler trató de evitar el impacto y sólo se produjo contacto con el lado del copiloto del camión, y por el golpe en la parte frontal de la camioneta, el vehículo terminó volcado sobre uno de sus costados.Los testigos llamaron al Sistema de Emergencias 911, movilizando las unidades de Rescate, Socorro y Seguridad de Los Pueblos del Rincón.Al tratarse de un tramo que compete aactuaron elementos de Protección Civil.Mientras que elementos de Cruz Roja trasladaron a Abraham a un hospital privado ya que se quejaba de un dolor en el pecho, aunque se indicó que no presentaba lesiones de gravedad, y tampoco el conductor del camión.