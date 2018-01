Facebook anuncia cambios en tu 'muro'

Publicidad



"Últimamente hemos recibido comentarios de nuestra comunidad acerca de que el contenido público -publicaciones de negocios, marcas y medios- está desplazando los momentos personales que nos llevan a conectar más con los otros", explicó en su perfil.

se ha propuesto arreglar. Esa es su meta para 2018.Acaba de dar el primer paso de su plan con un anuncio que ha generado gran polémica entre algunos de sus aliados, los medios nacidos al abrigo de su capacidad para generar tráfico.va a dar prioridad a losfrente a las publicaciones que lleven laEs su manera de, cómo ya dijo en el aniversario de la red social,El fundador y consejero delegado de Facebook, explicó que estos cambios quieren aportar valor a la experiencia de los usuarios. Cuando anunció su reto anual ya dijo que quería que el tiempo empleado en Facebook no fuese tiempo perdido.También admitió que los vídeos y el contenido promocional de empresashan crecido mucho los últimos dos años, por lo que hay más publicaciones de este tipo que personales de amigos y familiares.Desde hace meses Facebook está probando a hacer preguntas a los perfiles personales, relacionadas con experiencias. Con ello quieren incentivar la creación de contenido por parte de particulares, así como hacer que compartan más sobre sí mismos.El directivo subraya que varios estudios académicos apuntar a que este desequilibrio no es positivo para la experiencia en Facebook: "Las investigaciones muestran que cuando usamos las redes sociales para conectar con gente que nos importa impacta en nuestro bienestar. Nos podemos sentir más conectados y menos solos y eso tiene una correlación con los índices de felicidad y salud a largo plazo".Basa su decisión en ese mismo estudio: "Por otro lado, leer artículos o ver vídeos de manera pasiva, incluso si son de entretenimiento o informativos, quizá no sea tan bueno". Este cambio, que pronto se notará de manera más pronunciada, es paulatino. Desde hace un año están modulando su algoritmo para ofrecer al usuario lo que le interesa.En el blog dedicado a medios dan algunos detalles adicionales en un artículo firmado por Adam Mosseri: "Los que quieran ver el contenido de los páginas puede elegir 'ver primero' en la preferencias para asegurarse de que no se pierden nada de sus páginas favoritas".Facebook tiene ante sí el reto de contentar a comercios, medios y organizaciones que han confiado en su plataforma para crear comunidad. No solo con creación y publicación de contenidos de manera activa, sino también inviertiendo en anuncios para ganar visibilidad y adquisición de usuarios.Desde hace una semana ha creado una sección dentro de su aplicación denominada "Today In" (Hoy en) que solo funciona en seis ciudades de Estados Unidos: New Orleans, Little Rock, Billings, Peoria, Olympia, y Binghamton. Los perfiles que declaran vivir en alguna de las localidades citadas ven cómo aparecen en su muro noticias de medios locales, sin necesidad de ser seguidores de la página, así como mensajes de interés público publicados por entidades públicas de la zona.De manera experimental, Facebook ha lanzado una aplicación pensada para promover los eventos locales y generar un vínculo más fuerte entre los que viven en un mismo lugar. Muy parecido al actual Eventbrite pero con acento en la relación entre perfiles. En la misma añadirán información relacionada con los eventos.En septiembre de 2017 Facebook publicó que cuentan con más de 1.370 millones de perfiles activos diarios, de un total de 2.070 millones que lo hacen al menos una vez al mes.