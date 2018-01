Decidirá si va por Alcaldía en dos semanas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El empresario celayense Mauricio Usabiaga aún no decide si aceptará la invitación del Comité Directivo Estatal del PAN para ser el candidato a la alcaldía por Celaya.Así lo señaló en una entrevista con am donde puntualizó que desde hace algunos meses recibió la invitación por parte del partido blanquiazul y que a más tardar en dos semanas decidirá si aceptarla o no.“Lo estamos pensando (aceptar la candidatura) pero todavía no, ahorita estamos pensándolo (…) tendrá que ser en los siguientes 15 días.”, aseguró.Usabiaga Díaz Barriga afirmó que la “cuestión patrimonial” es la principal limitante para aceptar o no la invitación del PAN.“Lo que nos limitaría es la cuestión patrimonial ya que debemos hacer frente también al compromiso del patrimonio de la familia que es de donde vivimos”, señaló.No es la primera vez que el nombre de Mauricio Usabiaga suena para encabezar la candidatura panista en Celaya, ya que al menos durante los últimos tres procesos electorales, el PAN ha buscado al empresario para que fuera su candidato.Usabiaga admitió que cuando encabezó el Consejo Coordinador Empresarial en Celaya de 2009 a 2012 también estuvo cerca de ser el candidato panista, sin embargo en esta ocasión “lo que me motiva es el cariño que le tengo a la ciudad y a la gente”, dijo.Al cuestionarle si tiene el respaldo de su circulo cercano y su familia para ser el candidato panista, admitió que hay división de opiniones.“También tengo que ver la cuestión empresarial osea el negocio. Hay dos versiones, les interesa que mejore la ciudad pero al mismo tienen un poco de cuidado por el negocio que es de donde vivimos”, reiteró.Respecto a la posibilidad de que el ex alcalde y también empresario Ismael Pérez Ordaz también esté interesado en ser candidato, Usabiaga se limitó a elogiar al ex Presidente Municipal.“Conozco bien a Ismael, sería un excelente candidato, la ventaja con él es que ya tiene la curva de aprendizaje, ya conoce todos los detalles. Es una gente bien intencionada y prudente y realmente con buena capacidad y es un buen hombre para Celaya”, afirmó.El dirigente del PRI en el municipio, Jorge Montes declaró ayer al portal CSC Noticias que la candidatura de Usabiaga solo es “beneficio de algunos empresarios de Celaya y le falta experiencia política”.Ante esto, el empresario celayense dijo desconocer que tanto lo conoce la gente en el municipio, no obstante afirmó que su familia siempre se ha desarrollado en Celaya.“Me conoce la gente que he tenido relación con ellos, yo creo que tanto de la población me conoce o no ahí si desconozco. Somos una tercera generación de nacidos en Celaya y siempre hemos vivido, crecido y desarrollado en Celaya”, finalizó.