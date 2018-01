Gobierno Municipal beneficia a compañía de blindaje de vehículos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Elbenefició a la empresa que durante cuatro meses le prestó una camioneta blindada, con la compra de dos camionetas blindadas.Se trata de la compañía, a quien se le otorgó la compra por adjudicación directa y no por licitación.Se trata de dos unidades de la marca Chevrolet, de la línea Tahoe, y en modelo 2017, las cuales serán ocupadas por el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, y el director de la Policía, Jaime Rosales Miranda.La síndica panista, presidenta de la, señaló que la compra está apoyada jurídicamente.“Van a ser dos camionetas, tenemos un techo presupuestal depara esta compra, en realidad esto ya se revisó bien de acuerdo a la petición hecha por la“Nos piden estas camionetas para tener elementos y unidades apropiadas para llevar a cabo el trabajo como lo es la seguridad de los celayenses”, explicó.En el portal de la marca se informa que el precio de una camioneta de las mencionadas (no blindada) en modelo 2018 es de a partir deLa forma de compra no fue aclarada anteriormente, pues mientras se habló de compra directa, también elinformó que sería por licitación.La síndica aseguró que se seleccionó a la mejor opción, en cuanto a características, aunque en realidad, fue la única opción.“Escogimos la mejor opción en cuanto a características, el blindaje es el adecuado. Normalmente se tienen en comodato a través del gobierno del estado”, dijo.Elno quiso declarar.