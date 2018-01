Publicidad

Empezando el año y en plenas “Precampañas” los distintos aspirantes independientes se esfuerzan para conseguir las muchas firmas de los electores para pasar a la siguiente etapa y ser siquiera inscritos en las boletas electorales. En el caso del poder ejecutivo federal, la presidencia de la República, Margarita Zavala se queja del requisito mientras “Marichuy” Patrocinio sigue empeñosa aunque con resultados pobres, el “Bronco” ya consiguió su objetivo, Armando Ríos aun no, y Pedro Ferriz advierte hay tráfico de los padrones electorales y como son otros los que los usan pone el grito en el cielo.En Celaya, para la presidencia municipal, al parecer hay tres candidatos independientes registrados: Francisco Javier Mendoza Márquez quien ya fue presidente municipal y antes tesorero del ayuntamiento, Jorge Alberto Acuña Dávalos ex director de policía en dos ocasiones y Uriel Agustín Pineda Soto sin experiencia política. Se quedaron en el camino Octavio Arvizu Gutiérrez quien aparentemente dejo libre el camino al último y Ricardo González Melecio quien no cumplió con los requisitos previos del IEEG. Posiblemente haya otros que no se manifestaron o no cumplieron con lo necesario para el registro.Para el distrito XII federal se interesaron Daniel Nieto y Pablo Sharpe a quienes se pidió la recolección de poco más de seis mil firmas del padrón correspondiente y se les otorgó una ampliación de tiempo por los pasados sismos de septiembre. Ambos son jóvenes hartos del deplorable accionar de los políticos aunque el primero trabajó en la administración municipal. Los dos dicen que no es tanta la dificultad el ser jóvenes o la desconfianza de los electores al pedirles apoyo para el registro, sino la apatía que muestran muchos conciudadanos que no se quieren involucrar en ninguna ayuda.Por el distrito XVI local de Celaya, se anotó Eugenio Aragüena Sharpe otro joven decidido a participar para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. Hace poco más de 10 años yo participé para esa misma posición por parte del Partido Convergencia y fue prácticamente como independiente pues no hubo ningún apoyo económico del PC y tampoco ayudaron con personal, de modo que todos los mencionados antes, se enfrentarán al gran poder económico de los partidos y coaliciones con sus propios medios e imaginación ante una maquinaria arrolladora y avasallante con recursos ilimitados.Por eso hubo tantos jaloneos entre los aspirantes a la presidencia de la República, saben que en el momento en que sean inscritos formalmente como candidatos, contarán con enormes sumas de dinero, más de lo autorizado por las autoridades electorales y muy posiblemente se saldrán con la suya como fue el caso comprobado de Enrique Peña Nieto, que compró descaradamente a ciertos votantes con tarjetas de prepago y otras artimañas que a pesar de haberse reportado no impidieron el sucio triunfo.