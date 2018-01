Denuncia de Javier Corral

Publicidad

En esta ocasión, me voy a referir, a la corrupción rampante de este gobierno, y a las denuncias, interpuestas por Javier Corral, gobernador panista por Chihuahua. Incluye el presente escrito, parte de las declaraciones hechas en su conferencia de prensa, de hace unos días, referente al tema planteado. Es necesario recalcar, que el estado de Chihuahua, fue gobernado durante muchos años por el PRI, después fue gobernando por Acción Nacional y el penúltimo gobernador fue el priísta Cesar Duarte, acusado de corrupción y que se ha demostrado ampliamente, que tiene lazos cercanos en la corrupción y desvío de dineros, con el PRI y el actual gobierno. Desde luego que no podemos soslayar a Alejandro Gutiérrez, ex secretario del PRI y actualmente acusado de peculado y desvío de recursos a favor de las campañas políticas del PRI, encabezando ellas, la del actual presidente de la república. Javier Corral, ha sido un gobernador que enarbola la bandera del combate a la corrupción y ha sido muy valiente en sus planteamientos y acusaciones, pues de acuerdo a sus recientes declaraciones, no cambiará recursos que realmente le corresponden a Chihuahua, por bajar el tono de las acusaciones interpuestas, como combate al mal que nos aqueja a lo mexicanos, que es la corrupción. Acusa Corral, de un control político por parte de la Secretaría de Hacienda, diciendo que a los gobernadores que se portan bien a juicio del gobierno Federal, -es decir que no van en contra de la corrupción ni acusan a nadie o forman parte de la misma corrupción, los premian dándoles las participaciones que les corresponden y más. Y a los que se portan mal -caso contrario- los castigan en las participaciones federales, que legalmente le corresponden a cada entidad federativa, reteniendo además parte de ellas. -Estoy parafraseando a Corral-, pues no declaró precisamente lo anotado- Lo que sí dijo textualmente fue: “No voy a ceder ante las represalias ni ante los amagos y estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias” En la conferencia de prensa citó, una reunión con la Secretaría de Hacienda, en la que estuvieron entre otros, el titular de la misma José Antonio González Anaya y el subsecretario de ingresos. Por parte del gobierno de Chihuahua el gobernador de dicha entidad, Javier Corral y Gustavo Madero entre otros. “Ahí nos fue informado, que la investigación por peculado, que la fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual he tomado la determinación de incumplir de modo unilateral” dijo Corral que había dicho el titular de hacienda, lo que es muy creíble desde mi punto de vista. Hacienda reviró en cuanto supo de la conferencia de Corral diciendo que el gobernador recibió más de los que solicitó y el propio Peña Nieto, calificó de acto político la conferencia dictada por el gobernador, en la que estuvo acompañado, por políticos que integran el sistema nacional anticorrupción y otros miembros más. Lo que sucede, es que nunca había habido gobernador, que se pusiera al brinco en contra de hacienda, pero sobre todo de la corrupción. De ésta, ha exhibido el modus operandi de la corrupción política, que no sólo aqueja a Chihuahua, sino a todo el país, según se ha visto con el otro Duarte en Veracruz. Simplemente como ejemplo, vale la pena citar que una empresa, creada en un domicilio inexistente, con supuestos dueños, que viven en colonias populares y que reciben jugosos contratos de millones de pesos y que al final se ha documentado que van a parar a las campañas del PRI y porque no decirlo a la campaña de del presidente de la república, según ha quedado documentado, en un estudio realizado por los periodistas Raul Olmos y Valeria Durán, integrantes de la organización Mexicanos contra la corrupción e impunidad y que publicaron en forma reciente. La corrupción ha existido de siempre, sólo que ahora está saliendo a flote y es alentada desde adentro, para que nunca se termine por más intenciones que haya para ello. Estamos preparados para ver el desenlace de este penoso capitulo, en donde veremos si finalmente prevalece la razón y es extraditado de los EU Cesar Duarte, ex gobernador priísta de Chihuahua, cosa que ha pedido una y otra vez Javier Corral. Asimismo veremos, si se entregan o no, las participaciones que le corresponden a Chihuahua.