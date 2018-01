Dinero al vacío

Publicidad

Cada año, la administración municipal, renueva su presupuesto. Nos dice cuanto va a gastar y cuánto recibirá por impuestos, ventas, donaciones, permisos, y más. Estos dos actos suelen empatarse, ni un quinto sobrepasará al otro. Es una carrera pareja.Este presupuesto deberá sujetarse a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera de los recursos públicos. Como usted sabe, cada gasto representa una acción administrativa para mantener la ciudad y a los ciudadanos en una convivencia pacífica, sana, limpia, ordenada, es decir, gobernada, de tal manera que la ciudad sea una comunidad de intereses, donde los bienes o servicios colectivos sean compartidos en igualdad de condiciones para el desarrollo humano.¿Se ha preguntado usted, si ese presupuesto tiene limitaciones, si es correcto, si responde a una necesidad, si resuelve situaciones o problemáticas que padece la ciudad. Se ha preguntado, si cada peso gastado tiene un sustento, si cada peso ingresado es contabilizado de manera honesta?¿Se ha preguntado usted si el presupuesto anual, esta analizado de manera profunda y no está proyectado para ajustar cifras en áreas que no son eficientes o viables, sino simplemente fueron creadas como una forma de emplear a los amigos, a los parientes, a los seguidores partidistas, o para fines particulares?El presupuesto desde luego es responsabilidad del Presidente Municipal, y lo realizará atendiendo su gasto administrativo y operativo, desde luego, será integral, por lo que una vez que se lo apruebe el Cabildo, podrá trabajar de manera holgada y satisfactoria para bien de los ciudadanos.Usted sabe que un tema fundamental de la sociedad es el de la Seguridad, para ello, el Presidente Municipal cuantifica el gasto que eso significará, y por supuesto, lo plasma atendiendo todos los aspectos que esa área conlleva.El año pasado de manera específica se destinaron a la Secretaria de Seguridad Ciudadana 41 millones de pesos; a la dirección General de Policía Municipal 250 millones de pesos; a la dirección General de Transito y Policía Vial 67.5 millones de pesos; a la Dirección del Instituto para la formación Policial, 11 millones de pesos; a la Dirección de Protección civil y bomberos 21.5 millones de pesos. He cerrado las cifras para no distraernos en centavos.En total, se invirtieron 391 millones de pesos, es decir, se gastó poco más de un millón de pesos diarios para que usted no sufriera daños a su patrimonio ni a su persona, y desde luego tampoco el patrimonio público. Los detalles del gasto son numerosos, pero revelan una intención de estar al día en asuntos de tecnología, equipamiento, profesionalización, operativos, observación y vigilancia digital, formación de nuevos policías, y programas de seguridad en la calle.Nadie le objetó al Presidente Municipal este aspecto del gasto. O Igual, se le aprobó lo que pidió para darnos seguridad. Además, como es un tema vital, no hay que olvidar que existe además una serie de salarios para quienes son corresponsables en este tema, los regidores y los síndicos, ellos, solo por gastos administrativos que realizan obtuvieron más de 16 millones de pesos, un promedio de cerca de 450 mil pesos anuales. Solo para que se faciliten el trabajo de representarnos en el Cabildo.Todo lo mencionado es puntual, pero en realidad a un año de haberles entregado esos 391 millones de pesos, nos han entregado resultados inadmisibles, nos han demostrado una total ineficacia, nos han entregado calles mas peligrosas, maspolicías deshonestos, nos han sumido en el miedo. La seguridad municipal está en crisis, y nosotros también. Si Ramón Lemus Muñoz Ledo, obtuvo el dinero que pidió para darnos seguridad durante el año pasado, y ni siquiera nos entregó una policía capacitada, comprometida con la sociedad, ¿qué le hace pensar que dos camionetas blindadas para los dos jefes de la seguridad municipal, harán un cambio? ¿Serán los 12 millones que piensa gastar en este año, en comunicación e imagen, para su gobierno los que detengan la delincuencia?El dinero del presupuesto, está claro, no es el tema central de la inseguridad, es el choque entre la lenta honestidad y la corrupción galopante que atropella todo sentido de la ética y la moral de un buen gobierno.