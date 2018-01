El PRI podría regresar en Guanajuato… (Su oportunidad: I)

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A contrapelo de lo que pudiese sucederle a nivel nacional, donde el PRI corre el riesgo de ser echado del poder presidencial, en Guanajuato, y en Celaya, tendría franco su retorno, si acaso asume ciertas actitudes y bajo algunas condiciones muy precisas;Sin embargo, para hacer efectivo este retorno, y para mayor paradoja, lo tendría que plantear bajo una amplia alianza cívica, no precisamente de partidos, en actitud abiertamente democrática; esto es, dejando atrás su larga tradición autoritaria;El PRI, para ser competitivo y estar en aptitud de ganar en Guanajuato, deberá enfrentar con armas opuestas a la artera antidemocracia ejercida por este peculiar PAN ultraconservador-Yunquista, que se ha enquistado en todos los ámbitos de poder en nuestro Estado…Y es que este PAN Guanajuatense se cuece muy aparte respecto del de las otras entidades del País, pues corresponde a su expresión más agresiva, facciosa y excluyente, que le hace tener un perfil diferenciado…Por ejemplo, tiene ahora como antípoda al PAN de Chihuahua, el que encabeza Javier Corral, que parece corresponder a otro partido muy disímil.Pero hagamos un poco de historia para intentar explicarnos cómo hemos podido llegar a esta gran calamidad:En los comicios de agosto de 1994 el PRI materialmente barrió con todo en Guanajuato: se llevó las senadurías, las diputaciones en todos los distritos federarles, y 17 de los 18 locales de ese entonces; un carro completo según el argot político;Y siguiendo con esta espectacular alzada, en diciembre de ese mismo año también obtuvo casi la totalidad de los principales ayuntamientos, con excepción de León; pero recuperando con bastante holgura Celaya.Lo anterior, me consta, sin recurrir a sus consabidos fraudes electorales anteriores, ya que en estas ocasiones la organización de los comicios correspondió a un gobernador de adscripción panista…Parecía, pues, que el PRI adquiría plenitud electoral por méritos propios, y que se recuperaba del infame ramonazo que le había privado de tajo del poder estatal, en septiembre de 1991.Sin embargo, sólo unos meses después, en mayo del siguiente año, tuvo su descalabro electoral más significativo ante un PAN que emergía de sus eternas poquedades;Descalabro del cual aún no ha podido recuperarse, pues al perder de nueva cuenta la gubernatura en comicios extraordinarios, se le abrieron las puertas de par en par a este régimen de obscurantismo ultraderechista que por décadas hemos padecido.A partir de entonces el PRI entró en un larguísimo ayuno de poder que, al no encontrar respuestas apropiadas a su estado de postración, bajó en su representación política a niveles ínfimos;Y lo peor, al obyecto colaboracionismo de muchos priístas con los sucesivos gobiernos panistas, a cambio de un vil plato de lentejas.En complemento a esto, y como pretensión inconfesada y propia de esa oscura cofradía yunquista, el resto del PAN fue dolosamente abordado, sus genuinas militancias echadas y sustituidas por estructuras corporativas adictas o paleras; y posesionándose en modo radical de su marca electoral.Sin embargo, las elecciones de este año le representan al PRI guanajuatense una oportunidad inmejorable, si acaso logra desprenderse del discurso y las estrategias propias de sus campañas federales;Y si acaso logra también plantear con credibilidad sus campañas apelando sólo a los álgidos temas locales.Por ello, de montarse en el discurso y las estrategias de los comicios federales correría en contra de esta su oportunidad, pues le apostaría a una posibilidad que le es exógenas, y que está ahora en un grave entredicho; sería, pues, apostar a perder por enésima vez…Y es que nuestras elecciones locales deben plantearse como un plebiscito acerca de los gobiernos panistas de los últimos 25 años, insistiendo en sus funestos saldos; como en la necesidad de un verdadero cambio de régimen;Esto es, la sustitución de un régimen de pretensiones totalizantes, enrarecido y brutalmente excluyente por consigna orgánica, mismo que ha postulado y ejercido a plenitud este inefable panismo Guanajuatense…Por un régimen abierto e incluyente, en promoción de una cultura cívica ahora bastante ninguneada, en el efectivo e imparcial funcionamiento de los poderes públicos y, sobre todo, en el respeto al municipalismo; y todo esto desde la misma normatividad Constitucionalidad vigente…Y es que el PAN nacional, en el frente opositor que integra, ofrece un cambio de régimen sin reparar en el gravísimo retroceso democrático que ha construido su filial en Guanajuato…En nuestro ámbito local la poca credibilidad en ofertar un cambio de régimen por parte del PRI, en principio sería evidente; pero hay que reconocerlo, es el único partido opositor que por sus números electorales, mismos que ha mantenido no obstante su larga ruina, podría ganar las elecciones aquí en el terruño.Por ello su convocatoria electoral deberá ser en este tenor, incluyendo actores y sectores sociales no priístas unidos en el común propósito de echar al PAN de Guanajuato; y convocar a un necesario cambio de régimen…Continúa…*El autor es ex regidor independiente, abogado y activista en contra de la deuda pública.@inigorota