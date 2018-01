“Joven dictardor”

Publicidad

“Joven dictador”, así calificó el senador Javier Lozano a Ricardo Anaya, precandidato panista a la presidencia de la República. Yo creo que se fue corto. Para mi es el “niño dictador”. Niño porque está jugando a la política y está acusando a los priístas de corruptos cuando él es igual o peor que ellos. Niño, porque fue juez y parte en su partido y excluyó a los demás que tenían legítimas aspiraciones para ser precandidatos.Y niño lo es Ricardo Anaya, porque quiere las canicas para él solo. Es como los niños que juegan al fútbol y el dueño del balón se lo lleva porque no le pasan la bola. Él se aprovechó de la posición que tenía, no para ser árbitro imparcial, como debió haber sido, si no para llegar a ser precandidato. Se aprovechó del cargo para ser protagonista, anunciarse en los medios de comunicación y así conseguir la candidatura, sin tener ningún mérito para ello. Creo, sin temor a equivocarme, que va a ser el peor candidato de este partido. Me acuerdo de Manuel J. Clouthier el gran Maquió, de verdad un gran señor, las palabras que decía eran para la historia. Aquí les presento una frase lapidaria de él, a propósito de cómo, en forma antidemocrática, se impuso Anaya: “Precisamente por esto, tuve que competir en forma abierta y pública, ante los miembros de mi partido, con distinguidos compañeros de lucha, para ser electo por una convención de hombres y mujeres libres, y por eso estoy luchando por la presidencia con todas las cartas sobre la mesa. Esto es normal en un partido democrático, el único en México que así se ha ejercitado toda su vida”. Si el viviera, que coraje le daría ver que su partido ya no es el partido democrático que era. Que Anaya no compitió con nadie, que él se impuso, en forma por demás arbitraria, autoritaria y dictatorial.Aquí algunas de las frases célebres del gran Maquío: “México va a cambiar, contigo, sin ti o a pesar de ti”. “No soy yo, somos todos”. “Sólo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir”. “La tierra es como la mujer; hay que amarla para hacerla cultivar”. “Sólo está derrotado aquel que ha dejado de luchar”. Hay muchas más frases de Maquío dignas de recordar, que en otra ocasión las mencionaré. Lo que dijo el senador Lozano de Anaya es verdad: “Me voy del Pan, pero no de la política ni del servicio público. Actúo en estricta congruencia con lo que soy y con lo que creo, pues no quiero dejar en manos de demagogos populistas, irresponsables, tramposos, corruptos, traidores e inexpertos, la administración pública”. Y acusó a la dirigencia blanquiazul de imponer una política de exterminio y de actuar de manera hipócrita frente a reformas aprobadas en el Congreso y que hoy desconoce. A propósito de esto, estimado lector, ¿usted sabe que el Pan avaló en el Congreso, el gasolinazo?Como vemos, Ricardo Anaya tiene doble moral. Es un pequeño dictador que está denigrando a este otrora partido democrático panista. Ruffo Appel a propósito de esta salida dijo socarronamente, que la pus está saliendo del Pan. Pues no es así, porque la principal pus que es Anaya y el propio Ruffo, están en este partido. Por esto y más le doy un tercer lugar al Pan en las elecciones presidenciales. Si no, al tiempo.POSDATA UNO.- El gobierno de Peña no tiene remedio. Ya impuso, muy discretamente, el otro gasolinazo. PEMEX acaba de aumentar 30 centavos por litro al precio de la gasolina. El gobierno peñista dice que no va a aumentar el precio y a la siguiente semana lo hace. Esta es la incongruencia vil de este gobierno corrupto, mentiroso y engañador.POSDATA DOS.- Hay muchos amigos que me han preguntado acerca de mi precandidatura a la presidencia municipal de Celaya. Les informo que el Tribunal Electoral, no ha resuelto en relación a mi apelación que presenté, por la falta de certificación del acta de la Asociación Civil del Registro Público de la Propiedad. El cual se la presenté a dicho Tribunal. Ya sabemos cómo es el burocratismo en este país. Lo que debió de haber sido un trámite sencillo por parte del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) dando una prórroga para presentarlo, se tuvo que ir al Tribunal y espero que resuelvan, favorablemente, este fin de semana y me reponga el tiempo perdido. De hecho cumplir con los requisitos para las candidaturas es difícil, por la documentación que exigen, que depende de terceros como las autoridades morosas, ineficaces e ineficientes, como el Registro Público de la Propiedad de Celaya. Y adicionalmente, reunir el 3% de la lista de nominal de electores, es una tarea titánica. Aquí en Celaya son más de 12 mil firmas, considerando que pudiera haber algunas repetidas. Lo dicho; los panistas no quieren dejar el poder, por eso ponen tantas trabas a las candidaturas independientes.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio