Prometo. ¿Por qué puedo?

México vive en crisis, en esa escasez cobijada con el paternalismo que hace pequeñitos a los ciudadanos, minimizándolos, regodeándose en el idiotismo que produce Nohagasteregalo TÚ no busques, NO te esfuerces, No crezcas, No pienses, deja hacer contigo lo que se me dé la gana. Cuán chiquitos deben de sentirse los compatriotas que invierten, ansían y esperan horas para recibir migajas del vetuasaberque en la magia que inventa no me costó ¡soy afortunado¡ me lo regalan ¿de verdad no cuesta? y, qué son esas largas horas, esa fila eterna, el tiempo invertido en vida ¿no vale?.El gobierno decreta una vez más NO reducir el gasto social , ese recurso económico y humano destinado para resolver necesidades básicas: alimentación, vivienda, que pueden ser ganados con simpleza en un país con desarrollo económico. Decide no incrementar la inversión e infraestructura, dispone mantener el derroche populista en programas sociales que en poco o nada abonan a la solución de la pobreza y marginación. Confiados en que seguiremos extendiendo la mano en el ánimo del resuélveme, te toca a ti. Mientras la dignidad de la persona se minimiza nadie levanta la vista para mirar que el cielo está encima de la cabeza. Revise a conciencia los programas sociales existentes como Prospera y Sedesol usados como herramientas para manipular el voto. Analice Diconsa, leche regalada - según conveniencia- con un costo base altísimo de producción y entrega. Abasto rural con tiendas rodantes en mal estado y desabasto, más de cuatro mil vehículos mal monitoreados destinados a recorrer el país para dizque garantizar el abasto social en alimentos; averigüe sobre el seguro Jefas de familia, aunque inscribas “bien” a las personas difícilmente llegan los certificados o pólizas, aunado a que si el menor queda en orfandad nada te asegura que el adulto seudo responsable, quien recibe el dinero, aplicará el fondo al bienestar del menor.No se necesitan grandes estudios para destacar la inoperatividad e ineficiencia de la aplicación de este gasto social que alimenta mes con mes al gremio para ¿pastura? Conteste usted…Este año se aplicarán más de cien MIL millones de pesos para asegurar el voto ciudadano a favor de quien opera y da. Programas abonadores a la degeneración del ser, programas que promueven la dependencia; cuando sabemos que la independencia genera libertad, promueve la conciencia, fortalece la riqueza. No encuentran conveniencia estos gobiernos que prefieren mantener la mediocre economía nacional en lugar de impulsar de manera decisiva el verdadero desarrollo, como seria: renovar las autopistas nacionales y carreteras, eficientar al IMSS, creación de Hospitales civiles, desarrollar nuevos aeropuertos, sistemas eficientes y operantes para transporte colectivo, construcción de nuevos y más destinos turísticos, fortalecer la educación con calidad. En las propuestas de los candidatos que circulan como nuevos “redentores nacionales” ninguno presenta un proyecto en donde se busque la trasformación de la realidad nacional TODOS mantienes las rancias promesas del yosisoytuesperanza conmigo NADA TE FALTARA .Prometo ¿por qué puedo? Claro que pueden y por eso prometen ¡Viva el gasto social¡ Basta de embaucarse, no hay hechizos, no hay magia, el encanto esta en ti, en mi… en usted. Feliz año 2018.Nota: Dice SAT que la recaudación del IVA se debilito a pesar de tanta auditoria y revisión ¿en qué sueldos y gastos quedó la bolita? ¡Uf¡ que flojera me dan.Comentarios: [email protected]