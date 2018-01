Les hacen broma a Ministerio Público

Publicidad

Era dea las afueras del, la cual se trató de unaa opinión delEl funcionario señaló que el hecho solo causó movilización de diferentes corporaciones y el gasto de recursos, ya que al detectar la hielera con sangre, se siguió el protocolo como se establece en este tipo de casos.A pesar de que este tipos de actos se podría considerar un reto o una advertencia a las corporaciones policiales como la, el Subprocurador señaló que para él solo se trataba dePese a que no comentó nada más del asunto e incluso se indicó que no se levantaría una carpeta de investigación ya que a consideración delno había delito que perseguir, se pudo obtener de forma extraoficial que al interior de la hielera había una cartulina.Al parecer el mensaje, el cual no fue revelado, va dirigida de forma específica a elementos ministeriales, motivo por el cual ya se realizan peritajes a la cartulina a fin de tratar de ubicar huellas dactilares o algo que les ayude a dar con la identidad de los responsables.El jueves a las 11 de la noche, se informó de una hielera con presuntos restos humanos en las escaleras del, los cuales horas más tarde se supo que era una cabeza de puerco.