Mike Tyson, como el mismísimo Lucifer

El españoly el ex boxeadoren la cintaque se rodaría en la ciudad de Roma, Italia, a partir deGabriela Tagliavini, directora de la taquillera nacional Cómo cortar a tu patán, se sentará tras la cámara con un guión coescrito entre ella y el mexicano Octavio Marín.“Antonio estará de blanco y Tyson con uñas largas y ojos un poco rojos”, describe a los personajes.“Resulta que la película inicia con un Lucifer aburrido en el infierno porque puede comprar a cualquiera con un reality show, a cambio de un poco de fama, pero le dicen algo y se va al cuerpo de un hombre que conoce a una mujer angelical”, refiere.Tagliavini es argentina, pero en México rodó hace más de una décadacon Ana de la Reguera y Ana Claudia Talancón; luego encabezó La mula en EU, con la mexicana Giovanna Zacarías y Sharon Stone.En el país del norte también dirigió ¿Dónde están los hombres? con Eva Longoria.Kate del Castillo, Mónica Huarte y Christian Slater.Cómo cortar a tu patán, protagonizada por Mariana Treviño, se ubicó en el cuarto escalafón de las cintas mexicanas más vistas el año pasado, con 2.Para Devil may care aún le falta definir a la entrevistada a sus actores principales terrenales., indica divertida.El día que conoció a Tyson, quien fue campeón mundial de peso pesado, iba asustada por todas las cosas que había escuchado de él.Entre ella, sabía cuando en pleno ring le arrancó la oreja con una mordida, a su oponente.También recordaba con simpatía su personaje en ¿Qué pasó ayer? en donde se encarna a sí mismo.“Tenía miedo por las historias que cuentan y sin embargo es muy tranquilo, hasta tímido, aquí en la película será divertido”, refiere.Devil may care es producida por Andrea Iervolino (El mercader de Venecia) y Monika Bacardi (Todos los caminos conducen a Roma).