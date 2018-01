Publicidad “Yo creo que para él era un poco más complicado por el tema del idioma, que no lo domina, creo que en ese aspecto puede ser que le costara más ese proceso de adaptación porque la mayoría de las ocasiones tenía que ayudarle para decirle lo que estaba transmitiendo el entrenador”, dijo Eduardo Herrera a ESPN.

, yDe acuerdo con su ahora ex compañero de equipo,El ex jugador de Pumas agregó que, ex entrenador del equipo escocés y

Herrera fue compañero del 'Gullit' Peña y fue dirigido por Caixinha



“Es un jugador con calidad y Pedro un gran entrenador, les irá muy bien en este proyecto”, contó a ESPN.