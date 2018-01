Tuvimos la opción de ganarlo: Alonso

Publicidad

El estratega de los Tuzos del Pachuca Diego Alonso dijo que el empate ante América fue bueno, pero tuvieron cerca la victoria."El equipo jugó bien, tuvimos la opción de ganar, el equipo propuso y tuvo intención"."Tuvimos dos opciones en el palo, cinco claras además del gol. Es la cuarta vez que jugamos en el Azteca, ganamos tres y empatamos una", dijo el DT.Reconoció el accionar de Alfonso Blanco y Víctor Guzmán."Lo de Poncho me reconforta y me alegra. Le hemos dado la confianza de ser titular en la Liga. Me da tranquilidad a él, a mí, al equipo su trabajo. Detuvo el 3-1 y fue clave. Víctor es un futbolista enorme. De lo que lo pongamos funciona".