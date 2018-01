Ambulantes no llegaron a reunión con alcaldía

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego que la Foideh anunció que se llevaría a cabo la firma de un nuevo convenio para los vendedores ambulantes, la presidenta municipal de Pachuca, dijo que “no hubo tal reunión porque los comerciantes “no llegaron”.Asimismo, reiteró que no habrá ningún documento que avale los acuerdos entre la“sólo un pacto de civilidad”.“La indicación que tenía mi personal el día de ayer, era exponer las diferentes situaciones que nosotros estamos poniendo y si llegamos a un acuerdo, pues adelante”, señaló.En caso de que los integrantes de la organización soliciten una nueva reunión,indicó que a través de mesas de acuerdo con el secretario general, Rubén Saucedo, se decidirán los términos de trabajo.“Nosotros estaremos aplicando la ley, comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad no lo permitiremos”.Respecto a los conflictos entre la organización y los voceadores de periódicos, Yolanda Tellería, dijo que no permitirá quetenga el derecho de estar cobrando derecho de piso”, pues argumentó que “ellos no son nada”.