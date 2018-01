Conoce a La Mimosa, detecta narcóticos, restos humanos y armas de fuego

Publicidad

Foto: Lorena Rosas

Foto: Lorena Rosas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Atenta y a la espera de una maleta sospechosa, La Mimosa espera paciente en las terminales de aeropuertos y hasta en carreteras federales para buscar vehículos cuyo interior transporte piezas ilegales.Sus más de tres años de experiencia le han permitido encontrar restos humanos, armas de fuego, cartuchos, papel moneda y su especialidad, los narcóticos.Sentada al centro de un pastizal seco y amarillento, La Mimosa espera instrucciones para comenzar a trabajar. Aunque denota incomodidad por el pesado equipo que porta en su espalda, luce fascinada con las personas que se acercan a observarla.A los ocho meses de su nacimiento, la Unidad Táctica Canina eligió a este perro de raza belga malinois para comenzar su entrenamiento.En menos de un año y medio, Mimosa logró un marcaje activo; es decir, desarrolló la capacidad de ladrar y rascar con sus filosas uñas el lugar donde detecta irregularidades.Han pasado más de dos horas y su semblante se transformó por completo, muchos niños se acercan para tocarla, verla y sacarse una fotografía de recuerdo, pero Mimosa, ya está cansada.Cuando jadea parece que pide agua a sus entrenadores, pero ellos sólo le contestan con señas a través de una pequeña pelota de caucho negra y despintada a causa de los rayos del sol.El gusto y fijación de Mimosa no proviene de este artefacto redondo, sino de lo que contiene en su interior: marihuana, cocaína, éxtasis y en algunos casos, cristal. Su desarrollado olfato es lo que le ayuda a detectar todo tipo de narcóticos.Su mirada va a donde la pelota de caucho se dirija, no importa que los rayos de sol quemen su cara. Para tratar de morder el juguete ladra fuerte, pero su esfuerzo es inútil, ya que su entrenadora Teresa Alcántara la tiene bien sujetada para evitar percances.Los cuidados de “La Mimosa” contemplan alimentos ricos en salmón y camote para que no pierda su principal arma, los dientes. Y aunque es joven, le faltan siete años para abandonar la Unidad Táctica Canina de la policía federal.