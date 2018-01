Hawái envía por error una alerta de ataque con misiles a toda la población

Publicidad

Nadie está bombardeando Hawái este sábado. La aclaración es tan estrambótica como pertinente, ya que toda la población de este estado ha recibido a las 8:08 de la mañana de este sábado la siguiente alerta de emergencias: “ALERTA DE MISIL BALÍSTICO EN DIRECCIÓN A HAWAI. BUSQUE REFUGIO DE INMEDIATO. ESTO NO ES UN SIMULACRO”. Hasta 40 minutos de pánico después no recibieron otra diciendo que se trataba de un error y una falsa alarma. Una hora después del incidente aún no estaba clara la causa del error.El sistema de alertas de emergencia a móviles funciona en muchos estados y sirve para alertar de peligro de riadas, tornados o incluso, en California por ejemplo, avisos de secuestros de menores. Obviamente, no hay precedentes de alertas sobre ataques con misiles. El error parece indicar, al menos, que Hawái está probando este tipo de alertas.La administración de emergencias del estado confirmó en Twitter, ante la cascada de tuits de personas alarmadas, que no existía una amenaza de misiles contra las islas. El senador Brian Schatz también tuiteó: “No hay una amenaza de misiles. Ha sido una falsa alarma basada en un error humano. No hay nada más importane para Hawai que profesionalizar y reforzar la seguridad de este proceso”.El suceso se produce en el contexto de la cada vez más evidente amenaza de Corea del Norte. En su último discurso televisado, el dictador Kim Jong aseguró que tenía sobre su mesa un botón nuclear que utilizaría para disuadir a Estados Unidos. La verdadera capacidad de ataque con misiles balísticos de Corea del Norte es un misterio, pero hay consenso entre los expertos militares en que está en condiciones de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos y, desde luego, Hawái, el territorio más cercano a la amenaza. Por ahora, las pruebas de misiles que ha hecho Corea del Norte solo han llegado hasta aguas de Japón.