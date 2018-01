Un hospital abandona a paciente en la calle y en plena noche de invierno

Publicidad



Al principio estaba conmocionado, no podía creer lo que estaba viendo. Luego empecé a pasar a otros estados...primero irritado y luego temeroso de lo que pudiera pasarle a esta mujer, hasta que terminé muy enojado. Imamu Baraka, el hombre que filmó la escena y ayudó a que la mujer fuera readmitida al hospital

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Imamu Baraka estaba caminando por Baltimore la noche del pasado 9 de enero cuando se encontró con una: una mujer vestida tan solo con una bata y medias era llevada en una silla de ruedas hasta una parada de colectivos por un empleado del hospital Maryland Medical Center Midtown Campus, quien la dejó ahí y se dio la vuelta para volver al edificio.La indignación del hombre fue tanta que sesin pensarlo. "Les pregunté tres veces a las personas que la estaban dejando en la vereda: '¿Van a dejar a esta mujer acá?' No me respondieron, y se metieron de vuelta al hospital. Entré y pedí hablar con un encargado, y un miembro del equipo de seguridad me dijo, 'soy yo'", le contó a AP. Baraka volvió hasta su oficina a buscar su, ya que temía que nadie le creyera lo que había pasado si no tenía pruebas.Temeroso de lo que podría pasarle a la mujer (parecía desorientada, y la temperatura esa noche rondaba los 0 grados), Baraka llamó al 911 para. "Cuando llegaron, les pregunté adónde la iban a llevar, y me dijeron que de vuelta al hospital. 'Pero ellos fueron los que la dejaron acá', les respondí incrédulo", explicó. Según AP, no está confirmado aún qué pasó con la mujer una vez que la llevaron de vuelta al Maryland Medical Center Midtown Campus.En una conferencia de prensa llevada a cabo el jueves por el presidente y CEO del establecimiento Dr. Mohan Suntha, dijo que claramente. Agregó además que no había excusas para lo sucedido, y que se conduciría una investigación interna para dilucidar los detalles de lo sucedido.“​"Creemos firmemente que le dimos la atención necesaria a un paciente que acudió a nosotros en un momento de necesidad, y en donde fallamos fue en demostrar humanidad y compasión básica luego de que ese paciente fuera liberado de nuestro cuidado", completó.No se sabe aún qué pasó con la mujer luego de que fuera readmitida al hospital que la echó. / APSi bien la conmoción generada por el episodio y la respuesta que provocó en los responsables ha sido significativa, episodios como este no son del todo extraños.De hecho, la práctica tiene un nombre y todo: "hospital dumping".En la mayoría de los casos, se trata de instancias en que los establecimientos de salud se deshacen de ciertos pacientes que no tienen seguro o son considerados problemáticos u hostiles, o ambas condiciones a la vez.La gran mayoría de las víctimas de este problema son por lo general los sin techo, como así también adictos y personas con problemas mentales.