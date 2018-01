Aportaciones de Pemex según las gestiones de los alcaldes

Publicidad

Tula recibió apoyo deresultado de las gestiones de la alcaldía, afirmó el presidente municipalAnteriormente, elseñaló que su municipio no recibió apoyo de Pemex porque el gobierno estatal debía bajar el recurso a los municipios, situación que no ocurrió.Cuestionado sobre ello, Tapia Benítez, de extracción priista, recalcó que Tula obtuvo aportaciones de gasolina, diésel y asfalto AC-20, por lo que enfatizó que depende de las gestiones de cada alcalde., la primera fue de 60 mil litros de gasolina y 60 mil de diésel; mientras que la segunda fue de 20 mil litros magna y 20 mil de diésel.Además de estos apoyos, mantiene el suministro de energía eléctrica al pozo de agua de Bomintzhá, por lo que Tapia Benitez dijo que prevalece una comunicación directa con la ex paraestatal.Finalmente el alcalde también solicitó apoyo para terminar la última etapa de la avenida Sur ubicada en la cabecera municipal, la cual ya cuenta con expediente técnico y se necesitan 12 millones para concluirla, por lo que espera se autorice.