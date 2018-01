Declararán patrimonios funcionarios

Publicidad

Serán más de 2 mil trabajadores del Gobierno Municipal los que antes del último día de mayo, tendrán que presentar su declaración patrimonial y de intereses, indicó Guillermo Patiño Barragán, contralor Municipal.Agregó que por la entrada en vigor del Sistema Anticorrupción, ahora todo servidor público que maneje recursos públicos o mantienen contacto directo con la ciudadanía para prestar algún servicio, de manera obligatoria tendrá que hacer la declaración.Agregó que aunque la declaración fiscal no es obligatoria de acuerdo a la legislación, la instancia local hará la recomendación al gobierno para que el personal aún así lo hagan.Patiño Barragánexplico que en 2017, todos los funcionarios públicos cumplieron con la declaración anual, gracias a las gestiones que realizaron con los directores generales de áreas con más personal a su cargo.Enfatizó que en el proceso del 2017 no se encontraron anomalías, y recordó que en el 2016, hubo más de 15 servidores públicos sancionados por incumplir la ley y no presentar su declaración patrimonial.“Tratamos de que eso no sucediera, y desde tiempo antes estuvimos mandándoles el listado a los directores generales, para que supieran quienes de su personal tenían la obligación de presentar su declaración”, puntualizó el Contralor Municipal.