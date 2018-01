Dejan sin beca a alumnos de la Universidad de Guanajuato

Publicidad

AMediante una denuncia anónima, un alumno de laaseguró que él y cientos de alumnos más se quedaron“Nos dejaron a 400 alumnos sin beca por culpa de un integrante del plantel, nos prometieron ayudar con las inscripciones como apoyo pero solamente se lavan las manos. A fecha de inscripción, aún no nos han dado respuesta ”, señaló.Refirió que en diciembre se les dijo que el encargado de las becas no había validado los folios, siendo el responsable de la pérdida de estos apoyos.“Su nombre es Francisco, él era el encargado de validar las becas, no sabemos si lo cambiaron de área o lo corrieron luego del error”, dijo.El alumno aseguró que esto afecta de manera económica la formación académica de los estudiantes a pesar de que se les prometió una prórroga.“Si Educafín nos regresa el pago de la beca que abarca los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que corresponden al semestre anterior, tendríamos que cubrir el pago de inscripción cuando se realizara el depósito”, mencionó.En tanto,, enlace dedijo que son“Es correcto, hubo aproximadamente, el enlace de becas de la sede Irapuato no pudo validar las becas”, aseveró Irma Hernández.Expresó que se ha buscado la forma de apoyar a los alumnos con el pago de su inscripción.“Las inscripciones son del 15 al 20 de enero, lo que gestionó la coordinación de Desarrollo Estudiantil es que la División de Ciencias de la Vida les otorgara una prórroga en el pago de la inscripción, de tal forma que todos van a poderse inscribir sin pagar la inscripción”, señaló.“A la par se gestionó con Educafín para que se lanzara una convocatoria extraordinaria de becas y se tuvo respuesta, 100 de estos alumnos fueron seleccionados, disminuyendo la cantidad de afectados”, manifestó Irma Hernández.Para el resto de los afectados se estarían gestionando otros apoyos.