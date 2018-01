Jugadores visitan comunidad

Publicidad



Copa Comunidades es un programa de prevención que forma parte de la estrategia integral de Seguridad en el municipio de Irapuato.

El equipo devisitó la, como parte de la promoción de laPrevio al arranque del Torneo que será elen la comunidad de; los ex futbolistas profesionalesAsí como el ex porteroy el árbitro, llegaron a la comunidad para realizar un promocional deFue tanta la expectativa de los habitantes, que se acercaron para convivir con los ex jugadores profesionales, quienes motivaron a los jóvenes a practicar el deporte y alejarse de las adicciones; además hubo firma de autógrafos y anunciaron su participación durante el torneo.Para la segunda edición departiciparán; además des que formarán los equipos dede cada comunidad.