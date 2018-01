Prevén recortes en recursos federales

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La reducción de presupuesto federal para los gobiernos de oposición, en este caso al gobierno de Miguel Márquez Márquez, sí podrían afectar a Irapuato señaló el presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez.“Sí puede afectar. Yo platiqué con el Gobernador el día que vino y le pregunté que si iba a haber recortes. Dijo que aparentemente sí, todavía no nos dicen de cuánto pudiera ser y cómo nos afectaría a nosotros”, señalóEl Alcalde dijo que hay un recurso para evitar que Irapuato se quedé sin colaboración estatal.“La buena (noticia) es que Márquez tiene un recurso de lo del crédito que se solicitó, no para suplir todo el recurso federal pero si para no dejarnos sin la parte de colaboración estatal”, manifestó.Asímismo explicó que no hubo un recurso importante para Irapuato dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.“No hubo dentro de PEF (Presupuesto de Egresos de la Fedración) recursos importantes para Irapuato, apenas estamos investigando cuanto fue porque se metió a través de dependencias y de la Cámara de Diputados. Hasta que no tengamos ya el resumen general, vamos a saber cuánto es, nosotros pedimos más de 300 millones en diferentes obras, en 9 proyectos”, dijo.Además señaló que Irapuato tiene finanzas limpias y que el recurso para las obras importantes y lo que se tiene contemplado invertir en seguridad no se descartará.“Nosotros tenemos prácticamente garantizado el recurso para los proyectos que tenemos en marcha, para las nóminas, para los incrementos de los policías, las obras bandera, prácticamente tenemos finanzas limpias”, señaló Ortiz Gutierrez.Reitero que en caso de darse recortes presupuestales se tiene ya planes de austeriadad como recoger de otras dependencias recurso que no sean utilizados de manera proporcional.“Ya nada más falta que no comamos, pero en cuanto a lo demás siempre hay algo donde podemos buscar, lo que hoy le dijimos a todos los directores, si para el mes de Mayo no están aplicados en la manera proporcional los recursos, vamos a empezar a recoger para canalizar a otras obras, en seguridad vamos a ver la posibilidad de comprar más patrullas, por lo menos 20 más porque con las academias que estamos teniendo se va a incrementar, igual los arcos carreteros no quedan descartados”, finalizó el mandatario municipal.