Responsabiliza Ricardo Ortiz a Federación

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, dijo ante la rueda de prensa emitida por la CTM donde se manifestó descontento ante la inseguridad, que esta problemática es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, siendo el Federal el principal responsable.“Me parece muy bien y muy correcto que la CTM haga su exigencia como cualquier otra asociación, pero también les pediría que le manden su carta a Peña Nieto porque esto no es a nivel municipal, es a nivel federal y parte de esta violencia tiene que ver con su mala política(...) Ni el Gobernador ni los Alcaldes solamente somos responsables, aquí hay una corresponsabilidad del Gobierno Federal”,dijo.Resaltó que aunque las fuerzas federales están trabajando en Irapuato, no son suficiente.“Tan solo en el tema de huachicol, ¿qué está haciendo PEMEX para poder detectar, clausurar o evitar el robo de combustible? Las fuerzas federales, si bien están trabajando fuertemente aquí con nosotros, son muy poquitas. Espero que ahora con la brigada podamos cubrir más espacio”, recalcó.Declaró que del Gobierno Federal ya no espera ningún avance en materia de seguridad pues en estos seis años de gobierno no vio las estrategias funcionar.“Ya no le apuesto nada a la Federación. Si no hizo en cinco años lo que tenía que hacer, este último lo dudo. Si no se ha podido ni siquiera con cosas tan sencillas como la designación de los fiscales... esperemos que el próximo Presidente de la República de verdad asuma un proyecto de corresponsabilidad”, dijo.Para finalizar, el mandatario municipal señaló que deben seguir trabajando a pesar de que esta situación no se solucionará de manera inmediata.