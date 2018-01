Amí no me toca

Publicidad

Vaya, vaya, a los gobernícolas ya les gustó aventarle a la Federación toda la responsabilidad de la violencia en Guanajuato.Miguel Márquez también reparte culpas a todos los que se dejan. Durante su visita a Celaya para celebrar el Día de Reyes aventó responsabilidades a los legisladores que no endurecen las leyes y prevalece la impunidad. El discurso ya lleva años. La pregunta es si el Mandatario cumple las leyes al pie de la letra, porque si no es así, las leyes pueden ser muy duras, pero si no se cumplen, entonces ¿para qué?También se desmarcó de los asesinatos masivos y hasta del robo de combustible, al hacer referencia que es una responsabilidad del Gobierno federal. Es decir, parece que fue él quien le enseñó ese discurso al alcalde, Ramón Lemus, de que todo es culpa de la Federación. Lo que nunca mencionan son las insuficientes acciones de prevención y persecusión del delito a nivel local.Por cierto, al Gobernador no le gusta rendir cuentas del Programa Escudo, mismo que promovió su secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y que costó a los guanajuatenses dos mil 700 millones de pesos.Celaya estuvo muy entretenida en la semana con la discusión de las copas que circularon en la Casa del Diezmo para celebrar el cumpleaños de la oficial mayor, Wendy Muñiz. La preocupación de los funcionarios es el número de copas que tomó cada uno de ellos.El alcalde Ramón Lemus dijo que cuando sacaron las copas, él ya ni estaba en el lugar.Peeero nos enteramos por boca de más de uno que cuando se sirvieron las copas el Alcalde aún estaba en el lugar y su respuesta de que “yo ya no estaba” fue solamente para salir al paso cuando se le preguntó.De investigaciones o sanciones prefirió ya no hablar. Quizá porque el más castigado pudo haber sido él y luego sus subalternos. Por cierto, hubo quienes rechazaron la invitación del Alcalde a la fiesta como los panistas: Adriana Audelo, Trinidad Martínez, e Israel Herrera, así como la priista, Montserrat Vázquez, y la de Nueva Alianza, Hilda Samaniego.Y es como dicen: ahogado el niño... ahora sí vamos a ver una reglamentación para alquilar los sitios públicos para eventos privados. El síndico Fernando Sánchez, presidente de la Comisión de Reglamentos, dijo que con ello se podrán rentar lugares como la Casa del Diezmo y la Casa de la Cultura para hacer bodas y VX.El hecho le provocó bilis a Israel Herrera, quien desde agosto del año pasado presentó la propuesta, pero el Alcalde nunca le hizo caso. Pareciera que se la sacaron de la manga luego de que tras la pachanga en Casa del Diezmo, y una cena del Club de Rotario en Presidencia Municipal, fueron exhibidos.La candidatura del PAN a la alcaldía en Celaya está en las manos de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, pero el empresario aún no se decide ya que a su familia no le agrada del todo la idea.El acercamiento del Comité Directivo Estatal del PAN para encabezar la candidatura en Celaya no sólo llegó desde hace unos meses, sino desde hace casi una década el partido blanquiazul ve en Usabiaga al mejor candidato para el municipio. A unas semanas de que se abra el registro de candidatos, Usabiaga tiene 15 días para decidirse y su círculo cercano está dividido.Los que lo conocen dicen que a su familia, principalmente su esposa, no le agrada la idea de que acepte la invitación del PAN. En cambio, el propio Usabiaga admite que está la otra parte de su familia que sí quiere que aporte desde una eventual Alcaldía para que mejore la ciudad.El empresario afirma que la principal limitante es atender su negocio. Y es que desde hace un par de años Susazón está en proceso de internacionalización de sus productos que ha requerido que Mauricio esté de tiempo completo en su empresa. Sin embargo, hay otra inquietud por la que no se decide el empresario. Sabe que el tema de seguridad es el que más le inquieta a los celayenses y hay poco margen de maniobra principalmente por el poco presupuesto que se le asigna, además de los riesgos personales y familiares que implica.A pesar de las dudas del empresario, en el PAN hay y el virtual candidato del PAN a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez, tienen mucho interés porque encabece la candidatura blanquiazul. En 2012, cuando aún era presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Celaya, Usabaiaga no sólo era el favorito en las quinielas panistas sino que para el PRI con el entonces candidato a la gubernatura Juan Ignacio Torres Landa era su primera opción para que fuera el candidato tricolor en Celaya.Si bien es el plan A de los panistas, saben que en caso de que no acepte la invitación, el plan B sería el exalcalde Ismael Pérez Ordaz quien ya aceptó que existe una posibilidad de volver a contender. Más que un enfrentamiento entre empresarios y amigos, pareciera una estrategia del sector empresarial para asegurar la candidatura, si no es uno, será el otro. En el caso de Ismael dicen que ya está reorganizando a su equipo y en el caso de Mauricio que ya arma el suyo.Otra grilla panista que se pondrá interesante es que las candidaturas a diputaciones federales de los distritos 9 y 15 de Irapuato, y el 12 de Celaya, el PAN los tiene reservados para que sean mujeres.En Irapuato, Susana Bermúdez, actual regidora en Irapuato, nunca ha escondido su interés por la diputación para este proceso electoral, y en cuanto se dio la liberación para inscribirse, lo dio a conocer en los medios locales. Pero no es la única interesada, pues la militante panista e integrante del Comité Directivo Municipal, Elena Ramírez, quien se ha visto en redes sociales muy activa apoyando al precandidato del PAN, Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, también alzó la mano por esta candidatura, esperando obtener la diputación federal, pero hay panistas en Irapuato que incluso 'le recomiendan' aspirar mejor a una regiduría local, sobre todo por su falta de experiencia en la política.Los otros espacios también continúan barajándose, y dicen los que saben que las diputaciones locales podrían quedar en manos de los panistas Víctor Zanella Huerta, regidor panista y protegido del alcalde panista, Ricardo Ortiz, y Jorge Romero, director de Guanajoven, quien es del grupo del senador Fernando Torres Graciano y que podría ocupar una candidatura por aquello del pago que se le dio al senador panista por bajar la cabeza ante la designación de Rodríguez Vallejo.Quienes andan medio molestos porque no se les ha tomado en cuenta dentro de Acción Nacional son los integrantes del grupo del empresario Gabriel Villegas, quien ha pedido desde hace más de un año, la candidatura para la alcaldía por Irapuato, aunque el nombre de ‘El Rojo’ no suena fuerte en el PAN, pero aún así, sus seguidores han pedido que se le contemple, incluso en encuestas para que pueda figurar, aunque a un año de haber iniciado con una 'precampaña', la imagen de Villegas está ya desgastada.En Celaya hay al menos tres interesadas en la candidatura a la Diputación federal. Se habla de la diputada local Elvira Paniagua; de la directora del DIF, Sarahí Núñez y de la esposa del alcalde, Dolores Ramírez, quien al parecer es la que tiene mayores posibilidades.Dicen los que saben que dado que Ramón no tendrá la posibilidad de reelegirse, la candidatura al Congreso de la Unión para su esposa Lolita será el premio de consolación. Con la diputada local Elvira Paniagua no habría problema, puesto que está apuntada para buscar la reelección, sólo faltaría ver qué pasaría con Núñez Cerón.Durante esta semana, los cetemistas hicieron públicas sus intenciones de figura en la contienda electoral del 2018, luego de que las pasadas elecciones fueran mandados al banquillo en Irapuato, con poca participación en el Ayuntamiento, por lo que respaldado por el dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Hugo Varela, el dirigente municipal, Roberto Palacios Pérez levantó la mano por la candidatura a la diputación federal por el distrito XV.Durante su visita a Irapuato, el dirigente cetemista estatal señaló que la CTM busca tener mayor participación en las elecciones, con puestos seguros que deberán ser otorgados por parte del PRI, sabiendo que ahora el Revolucionario Institucional necesitará de todos sus sectores para poder ganar lugares en Guanajuato y en los municipios guanajuatenses, al ir sin alianzas.Y es que en las pasadas elecciones, el grupo dirigido por Gerardo Sánchez y Santiago García, dejaron sin regidurías a la CTM, provocando un rompimiento que les costó votos en las urnas dicen ellos.Las piezas comienzan a moverse y deberá definirse ya un precandidato a la Alcaldía, aunque los dirigentes municipales no están muy apurados por esta situación, tal vez porque no piensan que puedan ganar en el municipio, pero aún así, no dan señales de tener ya definido el candidato o de menos los perfiles, esperando que el CEN pueda resolver toda esta situación.Los enterados dicen que el grupo de Gerardo Sánchez está ya en el jaloneo al interior del partido, sobre todo porque las intenciones del Revolucionario apuntan a que el candidato a gobernador sea José Luis Romero Hicks, dejando a Sánchez sin muchas opciones y con la posibilidad únicamente de acomodar a su gente, pero...puede ser que Sánchez no sea tan fiel a su partido y se mueva a otro, a Morena.Incluso, dicen que personajes como el regidor David Muñoz Torres ya analiza una candidatura por la diputación local con el partido de Andrés Manuel López Obrador, aunque no se descarta que puedan lograr colocarse en puestos favorables para ellos dentro del PRI.En Celaya esperan que se resuelva quién será el candidato a Gobernador por el tricolor, para que se designe al de la Alcaldía. Ya hay varios que han levantado la mano, o que no la levantan pero sueñan con la candidatura. Los más sonados se mantienen: Los regidores Montserrat Vázquez, y Jorge Montes. El delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato, Fernando Bibriesca, y el diputado local, Jorge de la Cruz.En Celaya hay quien sigue creyendo que el candidato a gobernador está entre José Luis Romero Hicks y el senador Miguel Ángel Chico. Pero los seguidores del también senador Gerardo Sánchez aseguran que el salvaterrense se mantiene y nada está dicho aún.También existe la posibilidad de que la candidatura a la Alcaldía sea negociada, es decir, que el que no quede ofrezca su apoyo, o se vea obligado a dar su apoyo a cambio de la candidatura en el municipio. La realidad es que no les queda mucho tiempo por delante, y tendrán que ponerse de acuerdo, pues enfrente tienen a la maquinaria del PAN, que nuevamente promete arrasarlos.El mismo Miguel Márquez le dijo a Ricardo Sheffield cuando el ex Alcalde le pidió “chance” de regresar a la Alcaldía de León, “velo con Diego”.Así terminó el encuentro de Márquez y Sheffield, con tres simples palabras.De sopetón, el Góber desaparece del primer plano y surge la figura de Diego Sinhué con el bastón de mando.Diego apenas es precandidato del PAN a Gobernador pero tiene en sus manos el futuro político de sus amigos y contrincantes. No quiere a Sheffield y tampoco estaba seguro de apoyar la reelección de Héctor López Santillana. Su carta era Éctor Jaime Ramírez Barba pero no pasó la prueba de “simpatía” así que aceptó la propuesta de Luis Ernesto Ayala Torres de ratificar a López Santillana. El trato de Diego con Luis Ernesto fue hacer purga de funcionarios de primer nivel que estorban más que apoyar el progreso del Municipio.Ayala Torres es síndico en el Ayuntamiento y un pilar en el gobierno de Héctor López. Su prudencia política lo mantiene vigente y en primera fila. Su participación evitó, hasta ahora, que Ricardo Sheffield regrese a la Presidencia de León.Al menos como candidato de Acción Nacional, Sheffield no llegará. Habrá que ver si se arropa en otro partido y consigue suficientes votos para derrotar al PAN.