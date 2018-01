Despidos masivos en el estado

Publicidad

, así lo manifestó el reconocido abogado piedadense Alfonso Luviano Peñaloza, quien expuso que aún así el Gobierno del Estado se da el lujo de hacer despidos masivos de más de 200 empleados de la Junta Local.Tras señalar que el argumento del despido es porque terminó su contrato, se preguntó, “entonces ¿quién va a venir a sacar eltrabajo?”.Explicó que esa gran cantidad de juicios que están listos para dictarse laudos, no lo hace la autoridad argumentando que no tiene el personal suficiente para ello.Añadió que en su caso particular ha tenido que concurrir a promover juicios de amparo indirectos para obligar a la autoridad a que dicte las resoluciones fundamentalmente en lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional.Dicho artículo dijo,Recordó que en materia laboral lejos de que se administrara la justicia con esta nueva reforma para que los juicios solamente se condenara a un año de salarios caídos, resultó peor, porque no hay personal suficiente para darle celeridad a los asuntos.dijo.Refirió que ante este rezago, tanto la sociedad como los abogados, presentan una gran inconformidad.Reconoció que evidentemente al que más daño le hacen es al trabajador que ahora le redujeron el tiempo para pagar salarios y ahora también el patrón tiene perjuicios porque son juicios que deben resolverse en dos o tres meses.