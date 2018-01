Calla Presidente de SAPAL intereses en Los Jacales

Publicidad



“Nos pidieron una cooperación, pero en la casa no la dimos, la verdad de que no sirve eso de las coladeras si aquí es pura tierra, siempre están tapadas, además aquí la gente está acostumbrada al campo... lo que necesitamos es agua”.

Pedro González García omitió informar al Consejo del Sistema de Agua Potable sobre los nueve predios que posee en la comunidad Los Jacales.Los lotes suman 126 mil 500 metros cuadrados y hace 16 años pagó por ellos un millón 800 mil pesos, a través de una empresa familiar de nombre Inmobiliaria PIMA.El 23 de diciembre de 2014 se firmó el convenio de colaboración entre la dirección de Desarrollo Rural y Sapal para zonas rurales, con el que se autorizaron siete millones 300 mil pesos para las obras hidráulicas de Los Jacales.Meses después hubo una ampliación de presupuesto a ocho millones 834 mil pesos.El año pasado las autoridades municipales entregaron la red de alcantarillado y la planta tratadora de aguas residuales, y autorizaron otros 330 mil 510 pesos para obras en Los Jacales.No obstante, la planta de tratamiento no funciona y solo 60 de las 196 tomas instaladas por SAPAL se conectaron. Los demás habitantes prefieren seguir con fosas sépticas.La delegada de la comunidad, Leticia Medel, explicó que el propósito de la planta es reciclar las aguas residuales de las 157 viviendas, pero para que esto sea posible todas ellas tienen que conectarse a la red de drenaje.Agregó que la planta de aguas tratadas tenía garantía de un año para probar su funcionamiento y aprovechamiento, sin embargo la garantía ya terminó y más de 80 casas no se han conectado al drenaje, para que la planta opere al 100%.Hasta 2010 vivían en Los Jacales 448 personas, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de ese año.En cambio, hay 47 comunidades que rebasan esa población y no cuentan con una planta tratadora de agua, como Alfaro, La Barranca, Ibarrilla, Los Ramírez y San Francisco de Durán, con más de dos mil habitantes.Otras 37 comunidades carecen de drenaje, como Vaquerías con 974 habitantes o Las Coloradas con 647.De 22 comunidades que atiende SAPAL Rural, 15 cuentan con el servicio de drenaje y las otras siete utilizan fosa séptica.Los pobladores de Los Jacales al no contar con drenaje construyeron fosas sépticas con vida de 30 a 40 años.Salvador Muñoz, habitante de este poblado aseguró que no necesitan de un baño, “hay suficiente campo”.La casa de Salvador se ubica a la orilla de la comunidad, en despoblado, y la habitan tres personas.Alfonso Hernández Flores vive también en despoblado; “la alcantarilla queda muy lejos”, dijo.“Las calles aquí no están bien trazadas y la coladera más cerca no tiene bajada de descarga para mi casa”.En cambio su hijo, habitante de una de las calles principales de la comunidad, conectó su vivienda al drenaje porque tiene cerca la descarga.Celso Muñoz tiene fosa séptica pero dio su cooperación de mil 500 pesos para la conexión con la red de drenaje, pero no está contento con el servicio.“Al principio se me regresaba el agua sucia por la tubería hasta el baño y ya ahorita nomás huele muy feo… estoy pensando en volver a la fosa”, aseguró.Leticia Medel informó que hace 15 años empezaron a solicitar el drenaje. En la Administración de Ricardo Sheffield avanzaron los trámites y en el trienio de Bárbara Botello se construyó.“Ahora lo que necesitamos es que toda la comunidad se conecte para saber si la planta opera al 100”, dijo.Aunque reiteró que la principal necesidad en la comunidad es la instalación del servicio de agua potable, porque a la fecha se surten del pozo de Loza de los Padres.