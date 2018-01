Niega Uber ‘cacería’ de pasajeros

Publicidad



“Hay que dejar muy claro que están actuando al margen de la ley, están actuando sin permiso, uno cuando quiere hacer un trabajo o ejercer una profesión tiene que cumplir requisitos, estas personas no tienen esos requisitos, no tienen la factibilidad legal”, dijo.

Aunque poner ordenar en los lugares para que taxis convencionales y autos de Uber aborden pasajeros corresponde a Tránsito Municipal, el Instituto de Movilidad estatal vigilará la forma en que ofrecen su servicio los taxis ejecutivos.Operadores de estos últimos negaron haberse promocionado con cartulinas en la Feria, como acusaron taxistas convencionales.Tras la manifestación del viernes por la noche en la que éstos acusaron que los de Uber anunciaban sus servicios con letreros, el Instituto de Movilidad informó que mantiene la revisión de documentación y condiciones adecuadas en vehículos que dan servicio de transporte público.Pero tambien se revisa que haya apego a los lineamientos de la Ley de Movilidad, entre ellos que los operadores del taxi ejecutivo ofrezcan servicio mediante sus plataformas, de no ser así aunque tenga permiso se les sancionará por esta falta.Se recordó que hay modulos de la dependencia en los bulevares Adolfo López Mateos, Vasco de Quiroga y Francisco Villa, afuera de la Feria, para dar asesorías o recibir quejas en caso de la prestación inadecuada por parte de las unidades que operan en las moralidades reguladas por la instancia estatal.Reiteró que las paradas, lugares de ascensos y descensos, o los espacios de estacionamiento para transporte público en cualquiera de sus modalidades, le corresponde a Tránsito Municipal.Uno de los representantes de operadores de la plataforma en León, Edgar Zamarripa, señaló que estuvo cerca de la Feria poco antes de la manifestación del viernes y descartó que se hayan usado carteles o material similar para promocionarse.Comentó que los taxis verdes “bloquearon porque Tránsito no los dejó entrar en grupo para acaparar el lugar, para no dejarnos parar a que nos abordaran nuestros pasajeros”.Incluso comentó que “los mismos usuarios nos dijeron que para evitar problemas se pasaban al otro lado del Adolfo López Mateos”, dijo Edgar Zamarripa.En Guanajuato de acuerdo a estimaciones hay alrededor de cinco mil conductores de Uber y la mayoría trabaja al margen de la ley, señaló el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera.Tras los homicidios de conductores de Uber de León e Irapuato taxistas de la plataforma han manifestado su inconformidad a través de marchas para exigir no sólo mayor seguridad, sino que den permisos para que puedan desempeñar la actividad.Rodríguez Junquera comentó que se ha sentado a conversar con cada grupo de conductores de Uber que lo ha buscado.Señaló que no se debe olvidar que en el Congreso del Estado se analiza una reforma a la Ley de Movilidad, y que no se debe perder de vista que el transporte ejecutivo deriva de un estudio que se realiza y que señala que para Guanajuato se requieren mil 401 permisos.“(Los permisos) están agotados, hay que ver las propuestas de modificación a la ley, por supuesto que estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta y que ésta sea en beneficio de todos”, dijo.Enfatizó que por el momento no se puede regularizar el oficio de los conductores de Uber.Al cuestionarle sobre los asesinatos y las peticiones de seguridad, el Secretario de Gobierno se limitó a decir que las denuncias ya están interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.