Respaldan empresarios continuidad en Alcaldía

Empresarios y miembros del Partido Acción Nacional (PAN) coincidieron en que se debe dar oportunidad a la continuidad de la actual administración municipal de León para permitir mejores resultados al no interrumpir un proyecto de Gobierno.Después de quediera a conocer que en el PAN están considerando volver a abanderar a Héctor López Santillana para competir por la Alcaldía leonesa José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), externó su opinión.“Sería primera vez en la historia moderna en que en la ciudad podría darse una reelección, después de muchos años de ese estigma o tabú de la reelección, ya se tiene esa posibilidad y ya desde ahí es interesante”, comentó.Recordó que la queja de la discontinuidad de proyectos es una constante.“Sería interesante ver qué pasaría con una relección, sobre todo se podría confirmar si un Alcalde necesita más de tres años para un trabajo mejor planeado y con resutlados más efectivos”, añadió.Jorge Ramírez Hernández, presidente de Coparmex León, indicó que se debe admitir que hay ciertas áreas de oportunidad.“Sabemos que tres años no es un periodo que le permita a un equipo de trabajo dar los resultados que se prevén, entonces sí pensamos que es positivo”, aseveró.“Veo adecuada una continuidad, sobre todo en temas de planeación a largo plazo de la ciudad y participación ciudadana, que han estado funcionando bastante bien”.Miembros del blanquiazul rememoraron que no hay un planteamiento formal hasta ahora en este sentido, pero mostraron su respaldo.“Creo que Héctor ha hecho un buen trabajo y de mi parte considero que es prudente darle la continuidad”, señaló Alejandra Reynoso Sánchez, diputada federal.“Es conveniente continuar con un proyecto porque el objetivo de la reforma política justo es poder concretar proyectos de mediano y largo plazos, que es algo que no se tenía. Se puede construir mucho más”, agregó.El también diputado, pero de la legislatura local, Juan Carlos Muñoz Márquez, recalcó que la continuidad ha caracterizado a Guanajauto y le ha dado frutos, por lo que ésta también debe probarse en el Gobierno local.“En la actual administración no sólo se ha hecho un buen trabajo, sino que además ya se libró la curva de aprendizaje y el tema de la continuidad es algo a lo que se le debe apostar”, dijo.Quien difiere con esta posibilidad es el senador Fernado Torres Graciano.“Me parece que no hay condiciones, pero falta que se tomen muchas decisiones”, expesó.Expuso que entre los factores que no favorecen esta opción está el tema de la creciente inseguridad en el municipio.“Han faltado un poco de temas innovadores y desarrolladores de nuevas políticas, porque pareciera que se está siguiendo solo una inercia”, finalizó.