Suspenden pirotecnia en la Feria por polución

Gabriel Pérez Navarro, presidente del Patronato de la Feria de León, suspendió la quema de fuegos artificiales.Esto luego de que el Instituto de Ecología del Estado (IEE) activara a las 8 de la mañana de ayer la quinta precontingencia ambiental en León en esta temporada invernal por la mala calidad del aire.“Cuando la calidad sea buena y nos permita el espectáculo de la pirotecnia se hará, cuando no, no. Estaremos observantes de la ley y de la mano del Municipio”, comentó.Ayer por la mañana el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire (SIMEG) dio a conocer que en León se registraban altos niveles de contaminación, por lo que se dio la alerta preventiva.El IEE informó de la activación de la quinta precontingencia ambiental por Partículas Menores a 10 Micras (PM10) por parte del Comité Técnico de Contingencias Atmosféricas para el municipio de León.Juan Ángel Mejía Gómez, presidente del comité técnico, informó que la precontingencia se activó a las 08.15 horas en la estación CICEG con un promedio móvil de 146.38 ug/m3, con un promedio horario de 144.24 ug/m3 a las 8:00 horas con dirección de viento predominante del sureste.Destacó que es la quinta precontingencia de la temporada invernal y la primera del 2018, lo que pone en funcionamiento las acciones operativas por parte de las autoridades con el objetivo de reducir los tiempos de exposición a la población.Mejía mencionó que la ciudadanía debe estar atenta a las recomendaciones cuando se presenta esta fase para protegerse, principalmente niños, adultos mayores y aquellos con enfermedades respiratorias.Al respecto el presidente del patronato de la Feria, Gabriel Pérez, dijo que estarán atentos a las recomendaciones del IEE y que si la calidad del aire es mala no habrá quema de juegos pirotécnicos por la noche, aunque reconoció que es un gran espectáculo y un gran atractivo para los visitantes a la fiesta leonesa.Dijo que la mala calidad del aire no es sólo por la quema de fuegos artificiales, a pesar de que el día de la inauguración el show duró 15 minutos.“Hay otros factores como la quema de esquilmos, de pastizales, la contaminación de vehículos, pero atenderemos las recomendaciones de las autoridades”, acotó.Por último subrayó que hay días clave para la quema de pirotecnia como es la inauguración de la Feria, el 20 de Enero (aniversario de la ciudad) y la clausura, por lo que esperan que esas fechas se cuente con una buena calidad del aire.Ricardo de la Parra Barnard, director de Gestión Ambiental de León, negó que la precontingencia ambiental se deba a la pirotecnia detonada durante la inauguración de la Feria la noche del viernes, aunque aceptó que sí influye.Mencionó que las autoridades de la Feria decidieron quemar pirotecnia porque había condiciones para hacerlo.“A la hora del espectáculo no se dispararon los niveles, sino después, tampoco hay que echarle toda la culpa a la pirotecnia”, defendió.La precontingencia, según el funcionario, se manifestó por el polvo de los estacionamientos que acondicionaron alrededor del recinto ferial.“Considero que el principal factor, y viendo el monitoreo de cómo se comportó la estación de CICEG, cuando empiezan a salir los vehículos que van a la Feria, empieza el movimiento de los lotes o estacionamientos que se acondicionaron alrededor del recinto y que realmente no están pavimentados y es puro polvo”, planteó.De la Parra explicó que a las 11 de la noche del pasado viernes la estación de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) traía un promedio móvil de 118 µg/m y que a partir de las 2 o 3 de la madrugada se elevaron los niveles hasta rebasar los 140 µg/m.Por último comentó que ayer por la mañana platicó con Teresita Gallardo, directora de Desarrollo Urbano, para que obligara a los empleados de los estacionamientos a regar el suelo con el fin de evitar que las partículas suspendidas se eleven.