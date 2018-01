FUERZA MIGRANTE

Publicidad

Antes de inaugurar la Feria de León el gobernador Miguel Márquez tuvo una encerrona ayer con el Clúster de la Moda, que integran los capitanes de las industrias zapatera, proveeduría, textil y del cuero.*RECURSOS PARA INNOVARAhí estuvieron los secretarios de Desarrollo Económico y de Innovación, Memo Romero y Arturo Lara, pues una de las inquietudes empresariales es aprovechar mucho más los fondos que hay para ciencia y tecnología.*APURADOS POR ROBOSTambién estuvieron ahí el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador, Carlos Zamarripa, pues el robo de mercancías dentro y fuera del estado no deja de ser una preocupación para los empresarios.La comunidad de migrantes guanajuatenses ya prepara su segunda reunión para el sábado 20 de enero en Dallas, Texas. La primera fue el pasado 9 de diciembre en Las Vegas, Nevada y consideran que fue productiva con el objetivo de fortalecer su liderazgo tanto en Estados Unidos como en México.*LA CONVOCATORIALa invitación a la reunión la firma Regina Vega, presidenta de la Federación de Guanajuatenses, en la cual escribe: “Sabemos que no somos una comunidad de clubes unidos, pero eso no impide que colaboremos en los temas en los que coincidimos. Como comunidad migrante con liderazgo debemos lograr avances que nos permitan proyectarnos e ir más allá de lo que ya se ha logrado”.*POR CANDIDATURASAdemás la comitiva de 15 liderazgos migrantes, que el 14 de julio 2017 se reunió con Humberto Andrade Quezada y Poncho Ruiz Chico, dirigente y secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato, respectivamente, no quita el dedo del renglón en que sean considerados para candidaturas a diferentes cargos públicos.*ESPERAN RESPUESTAA través de redes sociales el abogado leonés Omar Silva y el originario de Yuriria, Ángel Calderón, señalan que están a la espera de que el PAN de Guanajuato les responda a su solicitud de ser considerados para candidaturas en diputaciones locales, federales o bien para los ayuntamientos. Argumentan que sólo de esa manera podrán tener oídos y voz en las decisiones que les afectan.*QUE NO SE OLVIDEPiden valorar las aportaciones de la comunidad migrante en la vida económica y social de Guanajuato. Y para muestra desde el 2010 el monto de las remesas no es menor a los dos mil millones de dólares. También han sido permanentes críticos en que la labor desde el Instituto (creado en el gobierno de Miguel Márquez) ha sido insuficiente para atender la compleja realidad de los migrantes y sus familias.*LA INICIATIVA DE 3MDesde el 3 de octubre el gobernador Miguel Márquez envió una iniciativa al Congreso del Estado que plantea la inclusión de dos representantes migrantes en las diputaciones local y federal plurinominales. A la fecha no ha sido dictaminada y, aunque fuera aprobada, no tendría vigencia en el proceso electoral de este año. Pero la comunidad migrante no está dispuesta a esperar hasta el 2021 para tener representantes.La coalición “Juntos Haremos Historia” en Guanajuato (Morena-PES-PT) registró formalmente ante el IEEG que Encuentro Social lleva mano para proponer los candidatos a las alcaldías en 11 municipios, entre ellos León, Silao y Guanajuato capital; lo mismo que en siete de los 22 distritos locales, y entre ésos anote tres que tocan a León, y los de Irapuato, Silao, Guanajuato y San Francisco del Rincón.*MORENA ACLARAEn Morena Guanajuato mandan decir que no “cunda el pánico” entre sus seguidores pues el reparto se trata de un simple formalismo para establecer el origen partidista de candidatos, pero no será así. Juran que el acuerdo nacional y estatal es que los candidatos a todos los cargos públicos sean los mejor posicionados ante la ciudadanía, los que más votos puedan dar a su jefe Andrés Manuel López Obrador para la grande.*EL QUE DÉ VOTOSCuando haya más de una propuesta, aclara el dirigente estatal Ernesto Prieto Gallardo, se definirá al candidato más competitivo a través de un acuerdo político o una encuesta. Además, de ganar la elección, independientemente de su origen están obligados a apegarse a la plataforma política del “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024” presentada por AMLO el pasado 20 de noviembre.Para fortalecer las estrategia de prevención del robo de ganado, autoridades de los tres niveles de Gobierno se reunieron ayer con líderes ganaderos de León y la región. Entre los acuerdos se habló de incrementar los recorridos policiacos por los caminos rurales y la vigilancia en los rastros, además de capacitar al grupo de la Policía Rural en la verificación del resguardo y traslado de los animales.En la reunión estuvieron el subsecretario de Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria del Estado, José Gutiérrez; el presidente de la Asociación Ganadera de León, José de Jesús García; y el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, así como representantes de la PF, Sedena y Fuerzas del Estado, etc.