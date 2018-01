La amenaza de Trump a la democracia

Publicidad

Dos politólogos que se especializan en la forma en que decaen y mueren las democracias han reunido cuatro señales de advertencia para determinar si un líder político es un autoritario peligroso:1. El líder no se compromete de manera contundente con las reglas democráticas. 2. Él o ella niega la legitimidad de sus oponentes. 3. Él o ella tolera la violencia. 4. Él o ella demuestra cierta voluntad para frenar las libertades civiles o a los medios.“Un político que cumple incluso con uno solo de estos criterios es motivo de preocupación”, escriben Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ambos profesores de Harvard, en su importante libro de reciente publicación “How Democracies Die”, que será lanzado la siguiente semana.“Con la excepción de Richard Nixon, durante el último siglo no hubo ningún candidato presidencial de un partido principal que cumpliera siquiera con uno de estos cuatro criterios”, una afirmación reconfortante de los autores. Desafortunadamente, tienen una noticia: “Donald Trump cumple con todos”.Solemos suponer que la amenaza a las democracias viene de golpes de Estado o revoluciones violentas, pero los autores dicen que en tiempos modernos es más probable que las democracias decaigan a manos de personas que trabajan desde el interior y que obtienen el poder para empezar mediante elecciones. Eso es lo que pasó, a un nivel u otro, en Rusia, Filipinas, Turquía, Venezuela; Ecuador, Hungría, Sri Lanka, Ucrania, Polonia y Perú.Venezuela era una democracia relativamente próspera, por ejemplo, cuando el demagogo populista Hugo Chávez aprovechó las frustraciones de los ciudadanos ordinarios y fue electo presidente en 1998.Una encuesta de ese año halló que el pueblo venezolano creía de manera abrumadora que “la democracia siempre es la mejor forma de gobierno”, y solo una cuarta parte señaló que el autoritarismo a veces es preferible. Sin embargo, contra su voluntad, los venezolanos se adentraron en una autocracia.“Así es como mueren las democracias”, escriben Levitsky y Ziblatt. “El declive democrático de hoy comienza en las urnas electorales”.De igual manera, anotan los autores, no más del dos por ciento de los alemanes o italianos se unieron a los partidos nazi o fascista antes de que obtuvieran poder, y parece que al principio no hubo apoyo mayoritario al autoritarismo ni en Alemania ni en Italia. Sin embargo, Hitler y Mussolini fueron demagogos astutos que se beneficiaron de la ceguera de los políticos que los consolidaron.Déjenme decir en este punto que no creo ni por un momento que Estados Unidos siga el camino de Venezuela, Alemania o Italia. Sí veo esas tendencias autoritarias en Trump, además de una simpatía preocupante por otros autoritarios, como Vladimir Putin de Rusia y Rodrigo Duterte de Filipinas, pero estoy seguro de que nuestras instituciones son más fuertes que él.Es cierto que ha intentado socavar a instituciones e intermediarios de nuestro sistema político: los jueces, el Departamento de Justicia, agencias policiales como el FBI, la comunidad de inteligencia, los medios noticiosos, el partido de oposición y el congreso. No obstante, para su gran frustración, las instituciones estadounidenses han superado la prueba de presión con espléndidos resultados la mayor parte del tiempo.“El presidente Trump siguió el guion autoritario electoral durante su primer año”, concluyen Levitsky y Ziblatt. “Se esforzó por atraer a los intermediarios, hacer a un lado a los actores clave que podrían detenerlo y amañar el campo de juego. Sin embargo, el presidente ha hablado más de lo que ha actuado, y sus amenazas más llamativas no se han cumplido… Hubo pocos retrocesos reales en 2017”.Eso me parece adecuado: el sistema funcionó.Pero…A pesar de toda mi confianza en que nuestras instituciones vencerán a Trump, sí me preocupa el desgaste de su integridad y sus normas. Levitsky y Ziblatt advierten sobre el debilitamiento de las normas democráticas, es decir, tratar a los miembros de la oposición como rivales en vez de enemigos, condenar la violencia y ser intolerante, etcétera. Este debilitamiento comenzó mucho antes de la presidencia de Trump (Newt Gingrich lo impulsó en algún momento de la década de 1990), pero él lo aceleró.Eso importa cuando Trump denuncia un “Departamento de Justicia contrario al gobierno”, llama “criminal” a Hillary Clinton, pide “cárcel” para Huma Abedin; arremete contra los periodistas diciendo que son “enemigos del pueblo estadounidense” y promete pagar los gastos legales de simpatizantes que “les den una golpiza” a los manifestantes. Con esa explosividad, Trump les está dando una golpiza, pero a las normas estadounidenses.Les pregunté a los autores del libro cómo podemos los ciudadanos resistirnos de manera eficaz a un presidente autoritario. La respuesta, dijeron, no es que los oponentes de Trump satanicen al otro bando o adopten tácticas destructivas, pues esto puede dar como resultado una “espiral mortal en la que el incumplimiento de las reglas se vuelva pandémico”. Tampoco son estrategias muy efectivas, como lo hemos visto en Venezuela.En vez de eso, sugirieron recurrir a las manifestaciones enérgicas pero, sobre todo, aquellas en defensa de los derechos y las instituciones, no solo contra el gobernante. Enfatizaron que es esencial crear coaliciones, aunque eso signifique hacer concesiones dolorosas, para que las protestas estén muy bien fundamentadas.“Si estas medidas se limitan a los progresistas de los estados demócratas, el riesgo de fracaso o de una mayor polarización es muy alto”, me dijo Levitsky en una entrevista. “Las medidas extraordinarias a veces son necesarias para defender la democracia, pero deben surgir de coaliciones extraordinarias que incluyan a líderes de negocios, dirigentes religiosos y, crucialmente, tantos conservadores y republicanos como sea posible”.