El PAN ya alista a sus candidatos

Con la presencia del precandidato presidencial, Ricardo Anaya, de los gobernadores de Veracruz, Miguel Ángel Yunes; de Nayarit, Antonio Echeverría, y de Chihuahua, Javier Corral, arrancó la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN.Los 223 consejeros asistentes avalarán la Plataforma Electoral del proceso electoral del 2018, misma que impulsarán los candidatos blanquiazules en las entidades donde no vayan en coalición.El Proyecto de Plataforma Electoral del Partido Acción Nacional para el proceso electoral del 1 de julio, contempla que para erradicar la impunidad y corrupción es indispensable eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República.Con la intención de que éste pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil.Además de hacer obligatoria la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, para que los servidores públicos "corruptos sean inhabilitados de por vida" para ocupar cualquier puesto público y la devolución de los bienes apropiados, poniendo el ejemplo tanto en las instancias más altas del poder público."No más Casas Blancas, y en los funcionarios de menor nivel, no más mordidas", dicta el documento que será avalado por el Consejo Nacional del PAN este sábado.