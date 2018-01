Va el SAT contra testaferros de Borge

Publicidad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 5 querellas ante lacontra dos presuntos prestanombres de, ya que supuestamente no reportaron el cambio de domicilio fiscal y ocultaron, alteraron o destruyeron su contabilidad.De acuerdo con informes hacendarios, las denuncias fueron presentadas contraLa primera fue secretaria del padre del ex Gobernador demientras que el segundo ha sido durante décadas el abogado de cabecera de la familia Borge. Ambos son prófugos de la justicia por el mismo caso de lavado de dinero que tiene al ex Mandatario en la cárcel.Las carpetas de investigación que ha iniciado la PGR derivan de visitas que realizaron auditores del SAT, para verificar la contabilidad de los allegados de Borge, correspondiente a 2013, 2014 y 2015.Al presentarse a los domicilios fiscales que tenían registrados, descubrieron que en uno de los casos llevaban 10 años de haber abandonado el sitio, sin tenerse noticia de uno nuevo para responder a sus obligaciones tributarias.En otro caso, había sólo registros contables por 15 mil pesos, pese a que el SAT tenía registros de ingresos superiores.Según datos a los que se tuvo acceso, Pinelo se inscribió al Registro Federal de Contribuyentes el 17 de junio de 2005 y señaló su domicilio fiscal en Avenida Pedro Joaquín Coldwell 1735, San Miguel II, Código Postal 77666, en Cozumel.El SAT le practicó una primera visita en octubre de 2016, pero el domicilio estaba desocupado desde hace 10 años y sólo había un rótulo con la leyenda "Centro Nevero Polar".Con González Hermosillo sucedió algo similar, pues el 31 de octubre de 2016 le practicaron una visita como persona física para que aclarara unos depósitos bancarios, en su domicilio fiscal de Calle 20 Norte 1605, Emiliano Zapata, Código Postal 77620, en Cozumel, pero no lo encontraron.En cuanto a los requerimientos que hizo el SAT para las empresas Caracol 65 S. A. de C. V. y Syenat del Caribe S. A. de C. V., registradas en el mismo domicilio de González Hermosillo, en marzo de 2016 le pidieron aclarar depósitos bancarios.En el caso de Siyenat, buscaban comprobar el cumplimiento de los impuestos sobre la renta y del valor agregado en 2015 y con Caracol 65 los ejercicios del 3 de marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.Sin embargo, las empresas cambiaron de domicilio con González Hermosillo y no lo reportaron a la autoridad hacendaria.