Mujer transgénero busca candidatura al Senado

en Maryland.Manning, de 30 años, presentó la documentación para suante la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos el jueves y en ella registró un apartamento en North Bethesda como su dirección.Será candidata por ely posiblemente enfrente en las primarias al senador del mismo partido, que ha ocupado el puesto en dos periodos y amplio favorito para obtener su reelección.. En 2010, la ex analista fue condenada por filtrar más de 700 mil documentos militares y del Departamento de Estado al sitio web. Ha sido acusada como traidora, así como elogiada por su acto heroico.. Poco antes del término de su mandato el año pasado, el ahora ex presidenteMannig no sería la primera transgénero en buscar un escaño en el Congreso, pues en 2016 Kristin Beck también se lanzó como candidata.