Vehículo y taxi se impactan

Uny unse impactaron sobre laa la altura de la comunidad laEl choque se registró sobre la carretera de laantes mencionada, cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 911 reportando el accidente.Luego del reporte, cerca de las 9:20 de la noche del jueves, arribaron al sitio los elementos de Tránsito Municipal, Protección Civil y Cruz Roja.En el lugar, las autoridades identificaron un vehículo Volkswagen, azul, tipo Sedan, dañado de la parte delantera, debido al golpe que le dio al taxista, la propietaria del coche fue identificada como Diana, de 21 años.Posteriormente, se encontró un automóvil Nissan, Sedan, verde/blanco, distinguido como taxi, del propietario no se proporcionó mayor dato.Según declaraciones, el incidente se dio cuando la joven circulaba sobre el entronque que está antes de entrar a la comunidad de la Sandía, y no se percató del auto que circulaba delante de ella.Se presume que la conductora iba a exceso de velocidad, por lo que no alcanzó a frenar al ver el otro carro tan próximo, por lo que se impactó contra él.