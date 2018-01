‘Donovan es un desafío’

Publicidad

La sumatoria a la ofensiva de Landon Donovan en el cuadro de Gustavo Díaz, significa todo un reto para el futbolista estadounidense, pero también para el cuerpo técnico de la Fiera, quien le espera con ansías y lo vislumbra como todo un reto debido a la situación actual de su carrera deportiva.A decir por el entrenador del Club León, Gustavo Díaz, el futbolista cuenta con calidad probada en el balompié mundial, pero se le tendrá que dar un ‘empujoncito’ en su llegada al equipo, para que tome ritmo y consiga minutos de juego.“Para cualquier entrenador es un honor dirigir a grandes futbolistas. Landon Donovan es un jugador muy importante y tenemos que trabajar con él. Esta en una situación atípica y tenemos que apoyarlo”.“No tenemos un plantel basto, seguro tendrá su lugar. Su último partido no es reciente, entonces de a poco debemos de trabajar eso”, comentó.Finalmente, el conjunto de los Esmeraldas no quedará conformado como lo había pensado desde un arranque el propio Díaz, sin embargo, quedará ‘redondo’ con la leyenda estadounidense.“El pedido de Matías (Britos) era porque es un jugador probado en el club, pero tenemos ahora a un jugador muy importante, dentro de un mercado muy duro porque los buenos futbolistas están con equipos. No llegaron las opciones que nosotros pretendíamos, pero llegaron jugadores con mucha calidad”, finalizó Gustavo Díaz, a la par de afirmar que Giles Barnes y Cecchini podrían tener minutos la próxima semana en Copa MX, mientras que para ver a Landon Donovan, aún se tendrá que esperar un poco más.