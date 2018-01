Este León ilusiona

Publicidad

El León tiene equipo para competir y asustar hasta al mismísimo Diablo, y eso que aún no juegan los refuerzos.La Fiera tuvo un debut triunfal en casa dentro de la Liga MX al vencer 3-1 al Toluca con un juego vertiginoso y sobre todo con la bondad de un equipo donde cada jugador se sacrifica por su compañero, eso mismo que ya se convirtió en el sello del entrenador Gustavo Díáz.A los Diablos Rojos les fue como en feria en su visita a León. Se fue derrotado, goleado y para colmo deberá suplir la baja de su delantero Fernando Uribe en la próxima fecha tras su expulsión en el Nou Camp.León fue más en el partido ante unos Diablos Rojos que no terminan por cuajar una buena actuación en el inicio de torneo, sus intermitencias en medio campo y la falta de punch al ataque, los ha dejado con un punto tras dos jornadas en la Liga MX.En cambio, los esmeraldas gozarán al menos por otra semana de estar entre los líderes del torneo, con un arranque perfecto de dos apariciones y seis puntos.No tardó mucho el León en empezar la fiesta.Antes de la media hora de juego, el robo de balón de Luis Montes en media cancha se convirtió en un contragolpe que pasó por los pies de Mauro Boselli, el propio Montes y Elías Hernández, este último fue quien ingresó al área y tras quebrarle la cintura al defensa Aldo Benítez, definió con un tiro potente al primer poste del portero Luis García quien solo pudo sacar el balón del fondo de las redes.A William Yarbrough se le puede achacar el gol del empate del Toluca, pero con el portero la vida es así de injusta, pues con un error le llegó la crítica con todo y que minutos antes haya salvado en al menos tres ocasiones a su equipo.Así le pasó a Yarbrough que convirtió un balón de trámite en un gol en contra, al dejar viva una pelota en el área que el choricero Antonio Ríos (53’), solo empujó al fondo.El respaldo al portero leonés llegó de inmediato, primero con un par de palmadas en su espalda por parte de Nacho González quien lo levantó del suelo para animarlo y luego por el resto de sus compañeros, quienes se combinaron para devolver la ventaja a los felinos.Fue Luis Montes (57’) quien venció la portería de Toluca por segunda vez, luego de atizar con la cabeza un centro medido de Elías.La Fiera se revolucionó para rematar a los Diablos. El tercer gol fue una ejecución magistral de juego en equipo. Llegó de cuatro toques y una definición de crack.Luis Montes comandó el latigazo que cayó en los pies de Elías Hernández quien se dejó llegar la marca para desestabilizar a la defensa enemiga y luego servir a Álvaro Ramos, mismo pasó para dejar la definición de la jugada a Fernando Navarro.El lateral controló con parte interna el balón en el área, frenó para levantar la cabeza y no la bajó hasta ver como su disparo bombeado se metía en la meta de Luis García. El festejo fue mayúsculo para semejante golazo que selló una noche de feria y jugada, donde el León, sigue siendo el rey.