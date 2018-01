Deberán regularizar transporte este año

Publicidad

La regularización de concesiones para el transporte público deberá concretarse en esta administración pública, señaló la regidora del PAN y presidenta de la Comisión de Reglamentos, Susana Bermúdez Cano, quien ve como necesario mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.Desde el 2017, la petición constante de los transportistas ha sido la regularización de las concesiones, así como el aumento de tarifa, aunque ésta última petición ya fue descartada por varios integrantes del Gobierno Municipal.Bermúdez Cano indicó que existen las condiciones para que se pueda concretar la regularización, pues cuentan con un proyecto de reglamento que ya se encuentra en la Secretaría de Gobierno, el cual está por terminarse.“Debe de cumplirse cabalmente, sobre todo para darle certeza jurídica a todos los transportistas, que están funcionando únicamente ahorita con un tema de refrendo, y no con la propia concesión, creo que no pueden vivir en esa incertidumbre”, dijo.La regidora panista agregó que para que este proceso se lleve a cabo, los transportistas deberán cumplir con la entrega de documentos que acrediten la concesión, así como pasar las Revistas Mecánicas, mejorar el servicio, entre otros requisitos.“Es el tema que tengan los asientos de plástico, con abrir y cerrar la puerta, que no traigan rines de pico, que traigan el camión limpio, las rutas, el tema de los espacios de acuerdo al aforo, todo ese tema se tiene que integrar en un expediente, y ya posteriormente que se haga la evaluación, se determina la autorización”, finalizó.Cabe señalar, que las autoridades municipales han sostenido mesas de trabajo con los empresarios transportistas, a fin de llegar a un acuerdo para la mejora del servicio a la ciudadanía, y evaluar sus peticiones desde el tema de la certeza jurídica hasta la seguridad.