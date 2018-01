Emiten recomendaciones ante bajas temperaturas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ante las bajas temperaturas que se presentaron en el municipio desde la noche del sábado, la Dirección de Protección Civil anunció que aunque hasta el momento no se han reportado incidentes por el frío las labores de prevención monitoreo continúan.“Tenemos instaladas estaciones de monitoreo y los delegados nos apoyan”, declaró Juan Segoviano Tovar, Director de la dependencia.Resaltó que los trabajos comenzaron desde meses atrás.“Se hizo un trabajo para las bajas temperaturas desde octubre-noviembre, este trabajo preventivo consiste en la revisión de posibles refugios, de áreas vulnerables como las zonas más altas del municipio como la comunidad Tamaula, El Garbanzo y Cañada de la muerte”, recalcó.En Irapuato, aseguró cada noche se realizan rondines para identificar a personas en situación de calle.“Ahorita lo que se está haciendo es verificar a la gente que utilice el refugio temporal que tenemos en Grillito junto a la plaza de toros, en la estancia DIF, hacemos recorridos todas las noches para detectar gente en situación de calle e invitarla al refugio o en otros casos ayudarla al brindarle ropa de invierno o alguna cobija”, destacó.El Director recordó e invitó a los irapuatenses a abrigarse y cuidar de su salud.“Recomendaciones: No salir de casa si no es necesario, abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, a veces estamos calientitos en casa o en el vehículo y nos bajamos de golpe al aire frío eso es peligroso puede ocasionar un problema serio, hidratarse, tomar mucho líquidos y acudir al médico ante malestares sobre todo si hay fiebre , dolor de cabeza, falta de fuerza en el cuerpo, dolor en articulaciones”, dijo.