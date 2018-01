Operan sin permiso cerca de 5 mil Uber

Publicidad

En la entidad, se estima que hay alrededor de 5 mil conductores de Uber, de acuerdo a información que dio un representante del gremio de conductores; la mayoría de estos trabajan al margen de la ley, señaló el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, quien comentó que no están cerrados a escuchar las peticiones de este sector.Tras los asesinatos de varios conductores en distintos municipios, quienes trabajan en esta plataforma de taxis ejecutivos han manifestado su inconformidad a través de marchas, en las que exigen no sólo mayor seguridad, sino que existan permisos para que puedan desempeñar su actividad.Rodríguez Junquera comentó que se ha sentado a conversar con cada grupo de conductores de Uber que lo han buscado, sobre todo con algunos de los que sí tienen permiso para trabajar en la plataforma, e incluso con quienes trabajan al margen de la ley.“Hay que dejar muy claro que están actuando al margen de la ley, están actuando sin permiso, uno cuando quiere hacer un trabajo o ejercer una profesión tiene que cumplir requisitos. Estas personas no tienen esos requisitos, no tienen la factibilidad legal”, dijo.Señaló que no se debe olvidar que en el Congreso del Estado se analiza una reforma a la Ley de Movilidad, y que no se debe perder de vista que el transporte ejecutivo deriva de un estudio que se realiza y que señala, que para Guanajuato se requieren mil 401 permisos.“(Los permisos) están agotados. Hay que ver las propuestas de modificación a la ley. Por supuesto que estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta, y que esta sea en beneficio de todos”, dijo.Enfatizó que por el momento, no se puede regularizar el oficio de los conductores de Uber hasta que no existan los cambios antes mencionados.Al cuestionarle sobre los asesinatos y las peticiones de seguridad, el Secretario de Gobierno se limitó a decir que las denuncias ya están interpuestas por los afectados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo esta instancia deben continuar con las investigaciones.