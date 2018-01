Haz tu parte con austera resolución

Publicidad

Nos encontramos en un año electoral además de todos los eventos que se están dando en el mundo: las fuerzas entre Rusia y Estados Unidos, en donde tal parece que nuestro país podría ser el campo de batalla, los problemas financieros y cambios que se dan en el mundo actual y el clima de miedo que se da debido a la cantidad de delitos contra patrimonio y vida.Muchas veces no alcanzamos a ver para donde ir, qué camino seguir, los distractores son muchos desde el alcohol y drogas hasta las redes sociales, que nos pueden llevar a la evasión de la realidad.Sin embargo, también estamos frente a una gran oportunidad y el reto de reconstruir nuestro entorno y hacer reales nuestros sueños y esperanzas. Ya sabemos que cada seis años o cada tres hemos tenido la ilusión de que las cosas cambien, pero hacemos poco para ello, aterrados y minimizados con los eventos señalados anteriormente.Es momento de que las y los ciudadanos retomemos lo que queremos hacer; si logramos hacer consciencia, movernos de la situación de confort y quitar la apatía, seguramente que podremos experimentar algo distinto, ya que lo demás ya lo hemos probado y no da los resultados que deseamos. Cada vez nos volvemos a encontrar con mayor desigualdad y que ciertos poderosos se sigan escondiendo para realizar sus fechorías y así llegar a la situación de descrédito a la que hemos llegado.Deseamos que el Sistema Estatal Anticorrupción (instalado esta semana) tenga un buen funcionamiento, aunque habrá que ver los dientes y presupuesto. Seguramente tiene puntos fuertes, aunque existe una falta en la designación de Fiscal General en el Estado y esto tiene su liga con el Sistema. De cualquier manera, hay indicios en el país que se está vulnerando el sistema de corrupción y encubrimiento entre servidores públicos.Regreso a lo del año electoral ya que en Guanajuato, debido al crecimiento demográfico se ha abierto un nuevo distrito y es en Irapuato en donde se asienta el XV Distrito Electoral del INE, quedando Irapuato con dos distritos el 9 que tienen un porcentaje de ciudadanía de Irapuato y Silao y el XV que tiene una mayoría del municipio de Irapuato, (León tiene 4) así que esta elección, que además es concurrente, porque se juntan elecciones federales y estatales, requieren una muy buena coordinación entre el INE y el IEEG. La participación ciudadana es indispensable, por lo que es momento de abrir bien los ojos y comprometidamente buscar a nuestros mejores representantes-servidores públicos y dejar de lado estar quejándonos y viviendo con apatía, participar es la forma de demostrar que realmente nos interesa nuestro país, estado, municipio.No podemos perdernos en tanto caos, hay que dedicarnos a realizar lo que nos toca, es tan importante que nadie más lo puede realizar más que tú. Decía mi Maestro: haz tu parte con la más austera resolución, con vehemente aspiración, mira al cielo y ayuda a tus hermanos, tu eres el camino. También mi amigo Víctor compartió en la semana que: Una función imperfectamente cumplida no es sólo un error en sí misma, sino a todo lo que está asociado a ella”. En este caso, tu vida y la de todos tus familiares y vecinos (prójimos). ¡Realicemos con puntualidad lo que nos toca hacer!¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!