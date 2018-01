Encuentran un cadáver maniatado

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cuerpo de un hombre fue encontrado la mañana de ayer junto a la carretera Valle de Santiago-Yuriria, a la altura del entronque hacia las comunidades Rancho Viejo de Torres y Puerta de Andaracua.El reporte se realizó a las 7:24 de la mañana: informaba que a la orilla estaba el cuerpo de una persona maniatada y al parecer no tenía signos de vida, por lo que solicitaban la presencia de la Policía.Al lugar arribaron elementos policiales, quienes localizaron un cuerpo con las manos amarradas por la espalda y presentaba impactos de bala.En el lugar fueron localizados 11 cartuchos percutidos sin especificar su calibre.La identidad de la víctima no pudo establecerse, ya que entre sus pertenencias no fue encontrada alguna identificación.Tras recabar la evidencia, personal del Semefo trasladó el cuerpo a Irapuato para realizarle la autopsia de ley.