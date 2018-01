¡María José apaga en León sus 42 ‘velitas’!

Publicidad



“¡León, el Palenque es un regalo que me quiero dar a mí misma, y pues bienvenidos, yo soy María José!

“Ayer cumplí 42 años, no tengo porqué decirlo, pero pues crecemos, nos enviejamos y se nos cae la carne y todos vamos para el mismo lado, así que, ¡a vivir con gracia y con música!”, saludó la cantante.



“¡León, ya no es lo mismo apagar 22 velitas que 42!, ayer festejé fuerte y me estoy recuperando. ¡Salud, les agradezco de corazón!

“Esta canción es para los que empezaron el año con el dolor de corazón, de amores y con mucho que dar, espero que esta noche saques todo en el Palenque”, expresó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

en el redondel, donde no sólo cantó las clásicas poperas, sino a ritmo de mariachi., sitio que se ha convertido en un amuleto para el arranque de su año. A las 11:15 de la noche, los. Por el Palenque se vio a jóvenes vestidos con licras, medias de red como “toda una señora”.El clásico intro “Duri”, lo acompañó con un atuendo en azul, con el que mostró su figura. Un grupo de bailarines, la acompañaron con “Habla ahora”, canción que provocó el baile, pero lo destronaría “Adelante corazón” y “Frente a frente”.María José presumió su sexy figura en un traje color azul eléctrico.Tras arrancar con el show, la ex Kabah, se acercó al redondel para aceptar flores, abrazos, besos y palabras al oído como:fueron dedicadas a todos los despechados, esos que se han emborrachado con sus canciones. Después llegó “Acaríciame”, “Sola no”, “Este hombre no se toca”.Siguió “Castillos”, para quedarse en oscuro y regresar vestida en un atuendo ceñido al cuerpo.Algunos temas clásicos de la música vernácula sonaron casi al final.“El amor manda”, “Cobarde”, “Herida de muerte”, “Peña Negra” y el homenaje a Juan Gabriel con “No vale la pena”. Llegó uno de, que le dedicó las mañanitas, ella bailó y aplaudió.No podía faltar “Caminos de Guanajuato”, “Llorona”, “Costumbres” y “Me declaro culpable”. Después presentó a, para continuar con las rolas que le dieron fama “No soy una muñeca”, “Te besé”, y “El amor coloca”.Sin duda “No soy una señora”, provocó todo tipo de movimientos, reacciones y dedicatorias, una de las más coreadas. Para el final, que resultó no serlo,“Las que se ponen bien la falda”, “Un nuevo amor”, “Vive” y “Prefiero ser su amante”.Después de una, con la que agradeció el acompañamiento esa noche y prometió volver para darle a los leoneses “Lo que se merecen”.