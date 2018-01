No afecta a Sinhué denuncia

Publicidad

La denuncia que se interpuso contra, señaló Alfredo Ling Altamirano, dirigente del PAN en León.Respecto al otro interesado en ser el elegido para contender por la Gubernatura en Guanajuato, Andrés Suárez García,y por eso no pudo concretarse su participación en el proceso electoral."El otro no cumplió con los requisitos, la Comisión Electoral a nivel nacional determinó que no cumplió, en virtud de que no estaba al corriente de sus obligaciones con el partido, es una determinación que fue tomada ya por las instancias competentes, por lo tanto está en firme solamente el registro del precandidato Diego Sinhué", indicó.Recordó que aunque ya se hayan cerrado los registros para buscar lapara los cargos de Senadores y Diputados locales."Estuvo abierto el plazo y cualquier ciudadano pudo haberse anotado, nada más cumpliendo con los requisitos, si no lo hicieron. De hecho hubo algunos que estaban apuntados y que acudieron al evento a levantarle la mano a Diego Sinhué, en lugar de presentar su documentación para ser tomados en cuenta, prefirieron declinar en favor de Diego, están en total libertad de aceptar o no la invitación", concluyó Ling.