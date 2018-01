La Olla: ‘Velo con Diego’

Publicidad

El mismo Miguel Márquez le dijo a Ricardo Sheffield cuando el ex Alcalde le pidió “chance” de regresar a la Alcaldía de León, “velo con Diego”.Así terminó el encuentro de Márquez y Sheffield, con tres simples palabras.De sopetón, el Góber desaparece del primer plano y surge la figura de Diego Sinhué con el bastón de mando.Diego apenas es precandidato del PAN a Gobernador pero tiene en sus manos el futuro político de sus amigos y contrincantes. No quiere a Sheffield y tampoco estaba seguro de apoyar la reelección de Héctor López Santillana. Su carta era Éctor Jaime Ramírez Barba pero no pasó la prueba de “simpatía” así que aceptó la propuesta de Luis Ernesto Ayala Torres de ratificar a López Santillana. El trato de Diego con Luis Ernesto fue hacer purga de funcionarios de primer nivel que estorban más que apoyar el progreso del Municipio.Ayala Torres es síndico en el Ayuntamiento y un pilar en el gobierno de Héctor López. Su prudencia política lo mantiene vigente y en primera fila. Su participación evitó, hasta ahora, que Ricardo Sheffield regrese a la Presidencia de León.Al menos como candidato de Acción Nacional, Sheffield no llegará. Habrá que ver si se arropa en otro partido y consigue suficientes votos para derrotar al PAN.Después de ungir a Diego Sinhué para ser su candidato a la gubernatura y decidir la alcaldía leonesa, viene lo bueno para el PAN: acomodar la ensalada de tiradores a todos los cargos y salir airosos.Está difícil que Diego solito deje contentos a todos. Tendrá que valerse de hombres de su entera confianza como Luis Ernesto Ayala.El primer paso fue dado por el jefe estatal del PAN, Humberto Andrade quien con inteligencia logró la declinación de aspirantes como el senador Fernando Torres, Luis Alberto Villarreal y el cuarto pasajero que era Carlos Medina.Fernando no quedó conforme con el proceso de designación, pero ganó su disciplina. Sabe que las aventuras independientes o con otros partidos políticos son mil veces más riesgosas que quedarse.Para él nadie duda que ya está apartada una diputación federal plurinominal, y en su momento la tome.El PAN abrió sus convocatorias para que se anoten los que aspiran a las candidaturas al Senado y las diputaciones federales, aunque al final todos los candidatos saldrán por dedazo.Al Senado la posición de mujer está cantada para la diputada federal Alejandra “La Wera” Reynoso. Y en hombres levantan la mano los diputados federales Erandi Bermudez y Miguel Ángel Salim, el coordinador de la bancada local, Éctor Jaime Ramírez, aunque pudiera no ser para ninguno de ellos. Pero Diego está pensando en Carlos Medina y en Humberto Andrade (uno de lista y otro de mayoría).Fernando esperará acomodo para sus más cercanos, entre ellos el exmagistrado Vicente Esqueda y su esposa Rosario Corona; la diputada local Libia Dennise García; la salmantina Karina Padilla; el coordinador de la bancada de diputados federales, Ariel Corona. Una complicación mayúscula son Miguel Salim y sobre todo con Sheffield que no parece dispuesto a ceder.Erandi y Éctor Jaime podrían tener acomodo en la Legislatura local o, llegado el momento de resultar victoriosos en algún puesto del gabinete del Estado, además son parte del equipo disciplinado de Diego.La bronca está para los “fernandistas” pues en lo local el equipo de Diego no piensa conceder espacios. La puerta se las abrirían en algunas diputaciones federales pero Salim y Sheffield ya no pueden repetir.Para Sheffield hay quien cree que la reserva para una mujer del distrito 3 federal (del que hoy Ricardo es Diputado), es una válvula de escape para ofrecer a su esposa la abogada panista Renata Arévalo.Otro factor que preocupa y ocupa en la baraja del juego panista es el papel del senador Juan Carlos Romero Hicks. Trasciende que Diego-Márquez y el PAN lo quieren como candidato a diputado federal pero de mayoría en el distrito 04 para acarrear votos en campaña y de paso neutralizar a su hermano José Luis Romero Hicks, quien se baraja como el posible candidato del PRI a Gobernador.Pero se ve riesgoso que Romero Hicks acepte recorrer el distrito electoral más complicado que tiene el PAN en todo Guanajuato (incluye Guanajuato, Ocampo, San Diego y San Felipe, en ninguno de esos municipios el PAN es gobierno). Luego de abortar su aspiración presidencial ante la cargada con Ricardo Anaya también se esperaría que le aparten una curul federal pero por la vía plurinominal.Luis Alberto Villarreal está puesto para hacer campaña para ganar su distrito federal. De su equipo empujaría al diputado local Alejandro Navarro para la Alcaldía de Guanajuato; y algún espacio para que brinquen las diputadas federales Lorena Alfaro, Vero Agundis, Alejandra Elizarrarás; para el salmantino Justino Arriaga, y está perfilado en San Miguel repita su hermano Ricardo candidato.En las alcaldías el PAN postulará en 40 municipios candidatos y el PRD en seis (los cuatro en que son gobierno: Juventino Rosas, Cortazar, Moroleón, Acámbaro, además de Tierra Blanca y Pueblo Nuevo). Pero todavía falta el definir en cuáles serán candidatos mujeres y hombres para lo cual deben respetar la paridad de acuerdo a los bloques de alta, media y baja rentabilidad electoral que tiene esa coalición.La diputada federal Alejandra Gutiérrez sueña con la Alcaldía pero más de uno la vez en el Congreso local o en algún cargo de primer nivel en el gabinete (si es Diego Gobernador).En Celaya el plan A es que acepte Mauricio Usabiaga; lo otro es el regreso de Ismael Pérez; el secretario de Desarrollo Agroalimentario Pablo Bañuelos, o más lejana la chance de la diputada local Elvira Paniagua.En Irapuato que repita Ricardo Ortiz o, de ser para mujer, Lorena Alfaro. En Salamanca mantener a Toño Arredondo, aunque la violencia en la plaza y el sospechoso contrato que nomás no han podido aclarar de la empresa “Assistant Roquette”, recolectora de la basura, pone al PAN a pensarlo dos veces.En Silao el bloque “fernandista” quiere repita Juan Antonio Morales (criticado por su sueldazo), pero hay otros tiradores como el diputado local Memo Aguirre o el regidor Mario López. En San Francisco del Rincón lo mismo espera Ysmael López, pero hay fichas como Toño Marún o Rodolfo Aguirre.El 12 de febrero los partidos deben tener candidatos a todos los cargos. Entonces comenzará lo bueno...En el PRI de Guanajuato -como dice la Biblia- nadie sabe el día ni la hora.Llevan un mes anunciando la convocatoria de noche y de día pero no sale nada. Y es que, para que no les brinque la liebre, el detalle no es la convocatoria para la asamblea de delegados sino planchar todo para que sólo se registre uno, el que quiera el Comité Nacional y el candidato Pepe Toño Meade.Hoy las apuestas siguen estando a favor de José Luis Romero Hicks. Pero nada está escrito. Ya no falta mucho para saberlo pues hasta ayer el PRI tenía pendientes sólo Puebla, Morelos y Guanajuato.José Luis Romero y los senadores Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico manifestan que nada saben.Para algunos la ventaja que llevaría en la carrera el Presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato se confirma con la reciente publicación en una columna política nacional en la que acusa que el ex titular de Bancomext en el gobierno de Vicente Fox “no goza de buena reputación tras su desaseada salida y menos aún de que apareció en la lista negra del SAT en 2014 por presentar adeudos fiscales”.Sánchez García apareció el viernes de gira por su tierra, Salvatierra, y ayer en Jaral del Progreso. No quita el dedo del renglón en que es el candidato “natural” del PRI. Y, si no fuera él, ¿cómo lo bajan? En la memoria está la toma del partido que la CNC en Guanajuato realizó en 2012 en reclamo de espacios. Pero hay que decir que son otros tiempos, hoy el PRI está en Los Pinos, y eso cuenta, y cuenta mucho.Y no es el único gran pendiente del tricolor, es hora que no encuentra su “gallo” para la Alcaldía. Se han bajarado opciones como la del nuevo vocero del Comité Estatal y exdelegado del Instituto Nacional de Migración, Clemente Villalpando; el delegado del Trabajo, Jaime Kirchner; o el exdirigente local del PRI, el veterano sindicalista Fortino Batres, ninguno ha dicho “sí” le entro.Mientras ellos no se deciden en el Verde ya está encarrerado para la Alcaldía el regidor y dirigente estatal Sergio Contreras. En lo que son campañas dejará el partido en manos de Betty Manrique.Al Gobierno del Estado, a los ayuntamientos, al Poder Judicial, al Congreso del Estado, a los organismos autónomos, y a los partidos políticos en Guanajuato, les está llegando la hora de la transparencia en sus portales de información, aunque todavía con una exigencia a medias.El 31 de diciembre terminó la prórroga para que todos suban la información pública de oficio en sus portales que obliga la Ley de Transparencia del Estado de Guanajuato desde mayo del año 2016.Para su suerte el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) amplió otra vez los plazos que porque se están homologando los formatos en que los sujetos obligados de todo el País deben actualizar la información de sus portales y ser comparable.Eso implica que sólo hasta el 6 de agosto el IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato) podrá comenzar a aplicar sanciones a los sujetos que no estén cumpliendo.Pero eso no es pretexto para tirarse a la hamaca. Los gobiernos y partidos, con o sin sanción están obligados por la Ley a tener disponible la información pública de oficio en sus portales. Y si un ciudadano no la encuentra y pone una queja el IACIP sí puede entonces proceder con la sanción.El Instituto que encabeza desde el 20 de diciembre pasado la Comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña ha venido realizando verificaciones a los portales de los sujetos obligados. La última a finales del año pasado, de la cual se desprendieron observaciones y les dieron 20 días para cumpliarlas.En esa última verificación no vinculante (que no es obligatoria ni deriva en sanción) aparecen en la lista de los que han cumplido al 100% las obligaciones comunes y las específicas que les obliga la Ley al: Poder Ejecutivo del Estado, el Tribunal Electoral, el Municipio de Salvatierra y el propio IACIP.También aparecen con altas notas: Procuraduría de Derechos Humanos, el Instituto Electoral del Estado, los Municipios de Celaya y de Irapuato, la Universidad de Guanajuato y el PAN Estatal.En el caso de León, que cambiara de titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información en octubre pasado (llegó Cecilia Castellanos por Nemesio Tamayo) aparece con un 64% de cumplimiento en el total, ya van con un 95% en las obligaciones comunes pero apenas al 5% en las específicas.Para dejarlo más claro las obligaciones comúnes son 50 rubros de información que deben subir toditos a sus portales y está en el artículo 26 de la Ley de Transparencia del Estado, y las específicas son algunas adicionales de acuerdo a la naturaliza del sujeto (ayuntamiento, Estado, partidos, u otros).Hay sujetos que aparecen con 0% de cumplimiento, y que son: Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, el Partido del Trabajo, Tierra Blanca, o el caso del PRD, aunque en éste último se precisa que pudiera tener información en la página nacional, aunque la obligación es tener una local. También con menos de 20% están Santa Catarina, Huanímaro, Cuerámaro, Cortazar y Xichú.De los partidos políticos el IACIP reporta que han cumplido de la siguiente forma: PAN 93%, Movimiento Ciudadano 92%, PRI con 82%, PES 75%, PVEM el 72%, Morena el 42%, Panal 23%, y el PRD y PT como ya lo dijimos.El IACIP está convocando para este jueves a los peor evaluados para capacitarlos y se pongan las pilas pero ¡YA!